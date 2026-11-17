22 ноября в 18:00 в ивент-холле "Сигнал" (ул. Лесная, 23к2) состоится региональный этап Университетской лиги Научных битв, на котором 6 молодых ученых из ведущих вузов России, отобранных экспертным жюри, сразятся за выход в финал проекта.

Участники уже прошли многоступенчатый отбор: обучение, выступления на внутренних Научных битвах своих университетов и победы на предыдущих этапах. Теперь им предстоит побороться за право представить свой регион на Всероссийской университетской Научной битве, которая пройдет в рамках Конгресса молодых ученых в "Сириусе".



Университетская лига Научных битв — это федеральный проект по развитию популяризации науки и формата Science Slam в российских вузах, который проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторами выступают Ассоциация Science Slam Россия и Университет МИСИС. В 2026 году проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий в России. На вечернем мероприятии ученые в неформальной атмосфере представят публике свои исследования: у каждого спикера будет 10 минут, чтобы интересно и понятно рассказать о своих достижениях, а победителя определит зрительный зал аплодисментами.



Участие в мероприятии бесплатное, но требуется обязательная регистрация по ссылке: science-slam-samara.timepad.ru/event/4286871/.

Фото: Университетская лига Научных битв