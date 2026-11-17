В Координационном центре Правительства Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса пользовательского видео «Отец года – 2026». Лучших отцов поздравили Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, звёзды спорта, телевидения и представители компаний-партнёров. Конкурс, организованный автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» в поддержку национального проекта «Семья», собрал 799 конкурсных работ из 77 регионов страны. Среди победителей - двое представителей Самарской области: Владислав Боднарчук в номинации «Папа на все руки» и Дмитрий Яковлев в номинации «Прогулка с папой».

Конкурс «Отец года» - молодой, награда вручается только второй раз. Однако он уже стал по-настоящему народным. Многие семьи не просто используют кадры из архива, а специально придумывают сюжеты, чтобы показать разные грани своей жизни. В этом году в 3,5 раза увеличилось количество работ от многодетных семей. Конкурс маленьких видео решает большую государственную задачу - показывает важность ответственного и вовлечённого отцовства. Самарская область вошла в число самых активных регионов по числу поданных заявок - наряду с Нижегородской, Челябинской, Свердловской областями и Удмуртской Республикой.

«Конкурс «Отец года» ещё очень молодой и проводится всего второй год, но уже благодаря активности пап занимает достойное место в нашей общей поддержке семьи, являясь неотъемлемой частью национального проекта «Семья». Нам очень приятно, что в этом году в конкурсе приняло участие 1045 работ из 77 регионов страны, этап голосования прошли 799 работ. Я бы хотела озвучить самые активные регионы — это Нижегородская, Самарская, Челябинская, Свердловская области, Удмуртская Республика. Дорогие папы! Через истории, которые вы рассказываете о своих семьях, папы начинают занимать очень прочное место, играть более серьёзную роль в публичном пространстве. Роль отца, роль хранителя очага, человека, который является надеждой и опорой, который передаёт лучшее, что у него есть своим детям, учит уважать маму, учит уважать бабушек и дедушек, и даже вытирает слёзы тем, кто сегодня плачет, - это всё папа. И это здорово!», - подчеркнула Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Видео, которые прислали на конкурс, позволили зрителям окунуть в мир отцовства: увидеть повседневные дела, заботы и, конечно, счастливые лица сыновей и дочерей.

«В первую очередь хочу сказать искренние слова благодарности участникам конкурса. Через видео вы даёте возможность окунуться в атмосферу любви и заботы, которая царит в ваших семьях. Сегодня я награждаю победителя народного голосования, и, на мой взгляд, этот ролик полон искренней любви отца к сыну, и это действительно замечательно!» — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В завершение мероприятия для гостей выступил детский хор «Агутинс» с композицией «Прекрасное далеко».

Фото - АНО «Национальные приоритеты»