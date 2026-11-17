20 ноября 2026 года в МТС Live Холл Самара (ул. Ново-Садовая, 106Г) пройдет музыкальный проект «Эхо единства». Самара станет одним из пяти городов всероссийского тура. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Эхо единства» — уникальный проект, в котором музыкальные традиции разных народов России встречаются с современной сценой. Народные инструменты звучат здесь в современных аранжировках, а выступления артистов дополняют масштабный видеоконтент и сценическое оформление. Программа выстроена как путешествие: от «Истоков» через «Тотемы» и «Пространство» к «Мостам» между культурами, поколениями и музыкальными направлениями.

Премьера состоялась 15 мая 2026 года на «Уфа-Арене» и собрала более 5 000 зрителей. Теперь «Эхо единства» с новой программой отправляется в тур по пяти городам: Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. Первый концерт тура прошел 16 ноября в Нижнем Новгороде и собрал много положительных отзывов.

На сцену выйдут более 35 молодых артистов из разных регионов страны, которые показывают, что музыка народов России может звучать современно. В их числе хедлайнер — Казаки делают хиты, а также URSUL, Дышать, Ася Зыкова, NIKA DUBIK и BELOBOKA.

В Год единства народов России «Эхо единства» продолжает вектор на сплочение и объединение. В проекте заложена идея синтеза традиций и современности через музыку, которая соединяет людей разных поколений и народов.

Возрастное ограничение: 6+. Билеты — на сайте echo-edinstva.ru.

Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Фото: минкульт СО