19 ноября глава Железнодорожного района города Самары Вадим Тюнин проведет прямой эфир с жителями. «Прямую линию» проведет телеканал «Самара-ГИС», трансляция будет доступна также на ресурсах администраций города и района в социальной сети ВКонтакте, а также на личной странице главы района.



В ходе эфира глава администрации Железнодорожного района расскажет об основных направлениях работы в 2026 году и подведет промежуточные итоги года. Также Вадим Тюнин ответит на вопросы, которые поступят от жителей.



Отставить интересующий вас вопрос для главы Железнодорожного района можно на электронной почте телеканала «Самара-ГИС»: .

Фото: пресс-служба администрации Самары