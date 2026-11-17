В Новокуйбышевске продолжается реализация инвестпроекта по расширению акватермального комплекса «Волжские термы». На днях здесь состоялось официальное открытие многофункционального пространства «Оазис». Это спа-зона, которая в отличие от семейного формата первого этажа доступна только взрослому населению. Кроме того, ограничено и число посетителей, которые могут одновременно здесь находиться. По словам руководства комплекса – так сохраняется атмосфера и сама идея нового пространства.

Одна из необычных деталей «Оазиса» - сауна, облицованная натуральной янтарной плиткой - её специально привезли из Калининграда.

«Нашу идею в Самарской области высоко оценили, поддержали разного рода инструментами, начиная от льготного финансирования и заканчивая сопровождением Агентства по привлечению инвестиций. Такие организации делают работу инвесторов легче и проще, - подчеркнул основатель акватермального комплекса «Волжские термы» Виталий Неменов. - Когда мегаполисы сильно влияют на самочувствие людей, на их нервную систему, нам захотелось создать место, где за небольшое количество времени, 3-4 часа, человек может расслабиться и в какой-то степени восстановить свое здоровье».

Акватермальный комплекс включен в перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области. Общий объем вложений в строительство двух этапов составляет 1 млрд рублей. В «Волжские термы» приезжают не только жители Самарской, но и соседних Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей, а также Казахстана. Новое пространство расширит возможности комплекса и сделает Новокуйбышевск ещё привлекательнее для туристов.

Первый этап был запущен в 2021 году и представляет собой комплекс бассейнов, бань и саун, а также массажных кабинетов, детских площадок и др. Кроме того, здесь создана среда, доступная для людей с ограниченными возможностями. Сейчас идет реализация второго этапа проекта, предусматривающая строительство сезонного летнего пляжа и расширение действующей оздоровительной инфраструктуры. Его планируют завершить в мае 2027 года.

«Проект «Волжские термы» — пример того, как инвестор последовательно развивает объект, расширяя линейку услуг и повышая его доступность для жителей. Регион заинтересован в таких долгосрочных проектах: они формируют новое качество городской среды, создают рабочие места и укрепляют экономику территорий. Мы видим устойчивый интерес инвесторов к Самарской области и продолжим сопровождать проекты на всех этапах реализации», — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил поддержку инвесторов и бизнеса как один из приоритетов работы. Для предпринимателей в регионе действуют беспрецедентные механизмы сопровождения, льготы и инструменты поддержки.

«Такие точки притяжения являются магнитными не только для местных жителей, но и, конечно, для туристов. Локация потрясающая. Мы со своей стороны, конечно, будем помогать предприятию развиваться, привозить сюда гостей и точно рекомендовать приезжать сюда гостям из соседних регионов», - подчеркнула министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева.

Агентство по привлечению инвестиций в режиме «одного окна» оказывает инвесторам необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Развитие инвестиционной активности в регионе ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Минэкономразвития Самарской области