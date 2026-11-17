В Тольятти определят лучшие инженерные проекты для автомобильной отрасли: стартовал второй очный финал Всероссийского конкурса «Инженеры транспорта».

Второй очный финал Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта» стартовал в Самарской области. С 17 по 19 ноября в Тольятти свыше 100 школьников, студентов колледжей и их наставников погрузятся в специфику автопрома. Под руководством экспертов участники доработают собственные разработки и представят инновационные решения для автомобильной индустрии. Важной частью программы станут экскурсия на производственную площадку АО «АВТОВАЗ» и посещение музея предприятия.

Всероссийский конкурс Движения Первых «Инженеры транспорта» призван замотивировать подрастающее поколение к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству, а также объединить транспортные предприятия и вузы для совместных исследований и разработок. Главная цель конкурса — найти талантливых авторов, готовых браться за сложные отраслевые задачи, и сформировать кадровый резерв.

«Совсем недавно в Волгограде юные изобретатели демонстрировали свои разработки для железнодорожной отрасли экспертам ОАО «РЖД», а сейчас эстафету принял Тольятти. Свыше 100 юных инженеров и их наставников представляют свои идеи профессионалам АО «АВТОВАЗ». Предыдущий этап наглядно доказал, что на конкурс съезжаются по-настоящему талантливые ребята. Здесь они получают уникальный практический опыт и формируют видение собственной карьерной траектории, а компании-партнёры проекта получают доступ к нестандартным идеям участников и формируют кадровый резерв задолго до того, как эти специалисты выйдут на рынок труда. Уверен, в перспективе именно эти юноши и девушки зададут новые стандарты инноваций для всей транспортной системы страны», — сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Первый сезон конкурса проводился в 2024 году Движением Первых совместно с ОАО «РЖД». В рамках нового сезона к конкурсу присоединились компании ПАО «Аэрофлот» и АО «АВТОВАЗ», охват участников в 2026 году составил свыше 90 тыс. человек.

Тольятти принял эстафету у Волгограда, где в начале ноября участники разрабатывали решения для железных дорог будущего и представляли свои проекты экспертам ОАО «РЖД». Финальным местом проведения конкурса станет Москва, где юные инженеры будут разрабатывать проекты в сфере авиации.

«Участники проекта Движения Первых «Инженеры транспорта» не просто пользуются технологиями — они уже сегодня генерируют идеи, которые будут преображать транспортную отрасль. Автомобили учатся взаимодействовать с дорогой, осваивают новые источники энергии, и штурвал перемен находится в руках юных инженеров. Мы с уважением относимся к каждому проекту, представленному в рамках проекта, потому что будущее строится именно сейчас — и именно этими ребятами. АВТОВАЗ создаёт около миллиона рабочих мест в нашей стране. И, конечно же, это огромная семья, которая будет рада совсем скоро принять в свои ряды лучших молодых разработчиков. Не бойтесь мечтать и идите только вперёд», — отметил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

В конкурсе принимают участие школьники и студенты колледжей в возрасте от 9 до 20 лет. Соревнования идут по двум трекам: креативный предполагает индивидуальную работу, а в технологическом ребята работают в командах по три-четыре человека.

В Тольятти за победу поборются 20 команд технологического направления. Десять из них займутся созданием системы интеллектуальной диагностики автомобиля, еще десять предложат концепт автономного транспорта для доставки грузов.

Так, команда «Салда.Авто» из Свердловской области доработает и представит программно-аппаратный комплекс для интеллектуальной диагностики автомобиля. Система в реальном времени анализирует параметры бортовых систем, выявляет неисправности и объясняет их возможные причины. Для наглядного сопровождения диагностики предусмотрены голосовые предупреждения и пошаговые инструкции по обслуживанию с использованием дополненной реальности на экране смартфона.

«Мы готовились к финалу долго и тщательно, и для нас большая честь оказаться здесь. Наша главная цель — не только побороться за призовые места, но и получить экспертную оценку нашей системы интеллектуальной диагностики автомобиля. Мы рассчитываем уехать отсюда не только с победой, но и с бесценным опытом, профессиональными связями и надежным фундаментом для будущей карьеры в транспортной отрасли», — капитан команды «Салда.Авто» Константин Клещев.

10 индивидуальных участников креативного трека представят решения по кастомизации автомобилей — от элементов декора до функциональных аксессуаров. В частности, Глеб Дунаев из Забайкальского края будет продемонстрирует концепцию быстрой и обратимой персонализации автомобиля с помощью пяти съёмных модулей. Вместо плёнки и покраски юный инженер предлагает использовать сменные декоративные элементы, позволяющие менять внешний вид и отдельные детали оформления машины, сохраняя возможность вернуть ей первоначальный облик.

На протяжении финальных мероприятий участники будут работать в технопарке «Кванториум Тольятти», который базируется на одном из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина». Ребята также посетят производство АО «АВТОВАЗ» и музей компании. Финальные испытания запланированы на 19 ноября.

Первый сезон конкурса стартовал в 2024 году, тогда к участию приглашались ребята в возрасте от 9 до 18 лет. Региональный этап объединил 1604 участника из 60 субъектов России, а в финале, который прошёл в 2025 году, приняли участие 354 человека. Победителями в разных направлениях стали 88 ребят.

Фото: Движение Первых