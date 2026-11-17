В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им.В.П.Полякова впервые выполнены две операции по имплантации электрокардиостимулятора с использованием современной технологии стимуляции проводящей системы сердца — имплантации электрода в область левой ножки пучка Гиса.



Суть метода в том, что электрод не просто ставят в полость сердца как при стандартной имплантации, а целенаправленно имплантируют в толщу межжелудочковой перегородки — именно в ту зону, где проходит левая ножка пучка Гиса.



"Идея в том, чтобы стимулировать сердце «изнутри», по его собственной проводящей системе. Это позволяет добиться более физиологичной, синхронной активации желудочков. Традиционная стимуляция верхушки правого желудочка иногда приводит к десинхронизации и дополнительным рискам", - рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции, врач сердечно-сосудистый хирург Степан Поляков.



Операция в диспансере проводилась совместно с заведующим отделением - врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению клиник НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук Сергеем Криволаповым.



"Внедрение данной методики в регионе — важный этап в развитии современных методов лечения нарушений сердечного ритма и расширении возможностей оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с нарушениями предсердно-желудочковой проводимости", - подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Дмитрий Дупляков.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО