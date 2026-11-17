Приказ об этом издал областной комитет ценового и тарифного регулирования.

Сейчас предельный уровень для самарского филиала «Т Плюс», который обслуживает большую часть домов в городе, составляет 3 267 рублей за гигакалорию с учетом НДС. С 1 января по 30 июня 2028 года этот тариф составит 5 706 рублей за гигакалорию с НДС. А вот с 1 июля предельный уровень цен немного снизится — до 5 328 рублей.

Гигакалория — внесистемная единица измерения количества тепла и тепловой энергии. Гигакалория — десятичная кратная единица измерения, образованная от калории путем прибавления к последней приставки «гига» и использования множителя 109. Калория — это количество тепла, необходимого для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Цельсия при давлении в 1 атмосферу.

Изменение предельного уровня цены на тепловую энергию, как правило, приводит к изменению тарифов на отопление и горячую воду для населения. В правительстве Самарской области заверяют, что установление предельного уровня цены на тепловую энергию позволяет сдержать рост тарифов — при установлении стоимости услуг компании не могут превысить утвержденные властями цифры, пишет 63.ру.