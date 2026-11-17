В рамках национального проекта «Кадры» в Самарской области действуют меры поддержки для предприятий и организаций, создающих рабочие места для людей с инвалидностью. Компании могут получить финансовую помощь до 200 тысяч рублей на оснащение рабочих мест специализированным оборудованием.

Индивидуальный предприниматель Эрмек Эмиров из села Выселки Ставропольского района создал рабочее место для повара Елизаветы Бариновой, инвалида II группы. Для нее закупили профессиональную кухонную технику: электропечь для пиццы, холодильную витрину, производственный стол и другое оборудование.

«Елизавета - человек редкого трудолюбия. Она быстро освоила все процессы и выполняет работу на отлично. Мы внимательно следим за тем, как ей работается, всегда готовы помочь, и видим, что дело ей по-настоящему по душе», - поделился Эрмек Эмиров.

Работодатели, которые готовы создать или оборудовать рабочее место для человека с инвалидностью, могут обратиться в ближайший Кадровый центр «Работа России» для консультации.

«Наша задача - выстроить мост между человеком и работодателем. Когда обе стороны чувствуют поддержку, результат получается устойчивым», - отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.

Ключевые условия:

- субсидия предоставляется при трудоустройстве человека с инвалидностью, включая ветеранов специальной военной операции;

- средства можно направить на приобретение и монтаж оборудования с учетом индивидуальных особенностей здоровья сотрудника;

- новое направление - переоборудование транспорта (легковые автомобили, грузовики, автобусы) под ручное управление для трудоустройства инвалидов I и II групп водителями.

Подробности – на сайте «Работа России».