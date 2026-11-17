Балет А. Глазунова «Раймонда» Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича вскоре обретет профессиональную телеверсию в рамках «Золотого фонда театральных постановок России» — масштабного проекта по созданию крупнейшей коллекции экранизаций спектаклей в высоком качестве.

География съемок включает 14 регионов, охватывая как столичные, так и региональные и национальные театры. 20 ноября съемки состоятся в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, где в объективе камер окажется постановка балета «Раймонда».

Либретто Ивана Всеволожского (1835-1909) и Мариуса Петипа (1818-1910) в редакции Юрия Бурлака. Хореография Александра Горского (1871-1924). Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака

Дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов.

«Мы горды тем, что спектакль вошел в коллекцию «Золотого фонда театральных постановок России», и рады, что благодаря телеверсии её увидят больше зрителей. Мы поставили «Раймонду» в год 125-летия её премьеры в Санкт-Петербурге и 115-летия хореографической версии Александра Горского в Москве. Самое грандиозное музыкальное полотно композитора Александра Глазунова стало самой масштабной балетной премьерой нашего театра на тот момент. Постановка осуществилась во многом благодаря другу нашего театра, петербургскому меценату Вячеславу Адамовичу Заренкову», – поделился Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет, дирижер-постановщик спектакля.

Юрий Бурлака, постановщик и автор новой хореографической редакции рассказал, что в русском классическом наследии «Раймонда» – самый большой и густонаселенный балет. В такой версии этой постановки нет ни в одном театре мира. Спектакль старались сделать эксклюзивным именно для самарского театра.

Сценарий русско-французской писательницы и журналистки Лидии Пашковой основан на средневековой легенде о девушке, ожидающей из рыцарского похода своего возлюбленного. В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.

Проект «Золотой фонд театральных постановок России» реализуется компанией «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ). Его главная цель — сохранение и популяризация выдающихся достижений отечественного театра.

Председатель СТД РФ Владимир Машков, говоря о значимости проекта, подчеркнул: «В театре, в отличие от кино, действие происходит здесь и сейчас. Телеверсия дает шанс не только показать лучшие спектакли всей стране, но и сохранить их для будущих поколений зрителей. “Золотой фонд” становится настоящей театральной коллекцией нашего времени, в которой сохранятся на долгие годы и наша культура, и наши ценности».

Старт премьер телеверсий запланирован на декабрь 2026 года на спутниковом канале «Большой эфир» оператора «Триколор». Также постановки будут доступны к просмотру в социальных сетях СТД РФ и «Триколор» и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» бесплатно для всех жителей России.

В рамках очередного этапа проекта планируется создать 20 телевизионных версий спектаклей по произведениям классиков русской литературы, сюжетам народов России и шедеврам зарубежной драматургии. Часть спектаклей рассчитана на детскую аудиторию, что позволит познакомить юных зрителей с профессиональным театральным искусством. Проект «Золотой фонд театральных постановок России. Классика на сцене» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.

«Телеверсия — это не копия спектакля, это его вторая жизнь, где каждый жест и интонация становятся бессмертными. Созданные в рамках проекта экранизации 36 спектаклей уже набрали более 71 000 000 просмотров на спутнике и онлайн-платформах. Запуская новый съемочный этап „Золотого фонда“, мы даем возможность зрителю познакомиться с прочтением классических и народных сюжетов на сценах театров, которые находятся в тысячах километров от его родного города», — прокомментировал Михаил Анисимов, генеральный продюсер компании «Триколор», генеральный продюсер проекта «Золотой фонд театральных постановок России».