Самарская область в рамках Строительной недели БРИКС в Казани обсудила комплекс цифровых решений для строительной отрасли. Среди обозначенных направлений - ИСУП, СУИД, АГР-решения и ОССиГ. Они относятся к разным задачам строительного цикла: управлению проектами, работе с инженерными данными, архитектурно-градостроительным решениям и обращению со строительными отходами.

Строительная неделя БРИКС — это крупное отраслевое событие, которое объединяет представителей власти, девелоперов, инвесторов, архитекторов и производителей из России, стран БРИКС и СНГ. Ключевой темой Строительной недели в 2026 году стало «Единство отрасли».

В рамках мероприятия состоялась встреча заместителя председателя правительства Самарской области - министра строительства Алексея Тихомирова и заместителя министра строительства в Минстрое России Константина Михайлика. Стороны обсудили реализацию федеральных программ, цифровизацию строительства, современные материалы и технологии, а также кадровое обеспечение отрасли.

Представленные направления охватывают несколько практических задач:

- ИСУП - информационная система управления проектами в строительстве. Такие инструменты обеспечивают цифровое взаимодействие заказчика и подрядчиков, обмен и согласование документов, работу с графиками и контроль выполнения строительных работ. В материалах по взаимодействию с ИСУП предусмотрены работа по построению дашборда с проектной и рабочей документацией, строительный контроль и передача исполнительной документации;

- СУИД - система управления инженерными данными. Она позволяет собирать и поддерживать в актуальном состоянии техническую информацию об объекте, связывать документы с цифровыми моделями и обеспечивать участникам проекта доступ к необходимым данным. Такие системы применяются на разных этапах жизненного цикла — от проектирования и строительства до эксплуатации;

- АГР-решения - архитектурно-градостроительные решения, определяющие архитектурный облик объекта и его размещение в городской среде. В цифровом представлении этого направления используются, в том числе, трёхмерные модели для подготовки и согласования проектных решений;

- ОССиГ - направление обращения с отходами строительства, сноса и грунтами. Цифровые инструменты в этой сфере предназначены для учёта и контроля перемещения отходов: от строительной площадки до места приёма, переработки или размещения. Это самостоятельная задача, дополняющая управление самим строительным проектом. Подобный пилотный проект уже реализуется в Казани.

Помимо внедрения отдельных решений, предполагается выстроить взаимодействие между информационными системами и обеспечить обмен данными между ними. Это позволит связать информацию о строительных объектах, проектной документации, инженерных данных и ресурсах в едином цифровом контуре.

Отдельное внимание планируется уделить развитию аналитики и прогнозирования. На основе данных из отраслевых информационных систем предполагается формировать сводную картину реализации строительных проектов, отслеживать ключевые показатели, выявлять отклонения и прогнозировать возможные риски. Это позволит перейти от простого сбора информации к использованию данных для оперативного контроля и принятия управленческих решений.