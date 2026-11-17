Прокурор на заседании суда 17 ноября 2026 года попросил направить запрос о том, выезжал ли Следственный комитет на дачу Таисии Киселевой на поиски тел убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Поводом стала передача Малахова, в которой показали эту дачу. По словам прокурора, сама Тархова считает, что останки могут находиться на территории дачи. Об этом сообщила корреспондент «Самарской газеты» зала суда.

Тем временем, показания обвиняемой Екатерины Тарховой сопоставят с теми, что она давала следствию изначально. Во время явки с повинной Екатерина дала много информации, однако сейчас называет ее своими домыслами.