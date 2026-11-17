В 2026 году, действуя в рамках Федерального закона от 31.07.2026 № 344‑ФЗ, филиал ППК «Роскадастр» на территории Самарской области заключил три соглашения — с Богатовским и Безенчукским муниципальными районами, а также с городским округом Жигулевск. Цель договоренностей — провести комплекс работ по подготовке документации, которая потребуется для образования и предоставления земельных участков, находящихся в неразграниченной или муниципальной собственности.

В рамках заключенного соглашения 15 сентября 2026 г. в Управление Росреестра по Самарской области поступила первая информация о выявленной в селе Богатое территории, предназначенной для жилищного строительства, - площадью около 35 га.

На заседании Оперативного штаба при Управлении тщательно изучили информацию о данной территории и по итогам обсуждения постановили разместить сведения о ней на платформе ФГИС ЕЦП НСПД (Национальная система пространственных данных) — в рамках сервиса «Земля для стройки».

Заинтересованные лица и потенциальные инвесторы в режиме онлайн могут ознакомится с графическим описанием данной территории, выбрать и оценить иные земельные участки и территории, пригодные для строительства жилья, на общедоступной платформе ФГИС ЕЦП НСПД по ссылке: https://nspd.gov.ru

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области