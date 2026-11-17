Вторая Всероссийская неделя «Открыто для всех» пройдет с 30 ноября по 6 декабря и объединит все регионы вокруг инклюзивной повестки. Участие в ней в этом году подтвердили все субъекты федерации.

Главная задача Недели – показать, как регионы с учетом местных условий развивают инклюзию и создают больше возможностей для участия людей с инвалидностью в общественной жизни. В 2025 году более 600 мероприятий прошли в 44 регионах, объединив представителей власти, бизнеса, НКО и жителей.

«Масштаб Недели в этом году подтверждает, что инклюзивная повестка востребована на местах. Важно, чтобы у людей с инвалидностью было больше возможностей учиться, работать, заниматься спортом, участвовать в культурной и общественной жизни. Поэтому Неделя объединяет самые разные форматы – от деловых сессий до инклюзивных фестивалей. Мы рассчитываем, что Неделя поможет регионам увидеть новые решения, обменяться опытом и сделать инклюзию частью повседневной жизни», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В 2026 году в регионах пройдет более 1000 мероприятий – деловые мероприятия, выставки инклюзивных брендов, детские дни, кинопоказы, арт-зоны, волонтерские акции, спортивные и социокультурные события.

Главным событием Недели станет Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех», который пройдет 2–3 декабря 2026 года в Москве. Регистрация участников открыта на официальном сайте проекта.

Самарская область станет участницей недели «Открыто для всех». Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области сформирован региональный организационный комитет и сейчас формируется план событий, которые также вносятся на единую карту мероприятий недели. Уже запланировано более 80 мероприятий в городах и районах региона. Среди них: Дни открытых дверей, школы здоровья, мастер-классы, различные культурные, спортивные и другие специальные события для людей с инвалидностью.

Фото: АСИ