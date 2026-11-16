Самарские лесники отправили почти 50 тонн гумпомощи на фронт

Специалисты лесного хозяйства системно помогают нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции: в середине ноября была организована 12-я поездка. Всего с начала СВО защитникам доставили почти 50 тонн груза. На этот раз лесники, волонтёры и школьники собрали 3 тонны.

К зиме отправили самое нужное: тёплые вещи и обувь, отопители, генераторы, запчасти для машин и комплект зимних колёс. Часть груза — медикаменты и средства гигиены — доставят в госпиталь. Есть и личные посылки от родственников. Из продуктов — 15 литров мёда с пасек лесоводов и сухпайки, которые приготовили волонтёры. Они также сшили маскировочные сети.

Юные лесоводы тоже внесли свой вклад: две сестры из школьного лесничества «Берегиня» в Похвистнево по своей инициативе сшили талисманы в виде чебурашек.

Груз собирают и везут сами лесники — адресно, для коллег и земляков. Запланированы четыре точки выгрузки. Уже на этой неделе помощь будет у бойцов, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО