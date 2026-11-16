Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Анастасией Рыбаковой

Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасией Рыбаковой.

– Напомню, Анастасия Алексеевна вступила в должность министра на прошлой неделе, до этого 6 лет работала в региональном Минэке.

Уверен, хороший опыт работы и компетенции Анастасии Алексеевны позволят в полной мере выполнить все поставленные задачи, продолжить текущие проекты и эффективно реализовать новые.

Наша главная задача – здоровая экономика. Определили план дальнейшей работы, на чем особенно стоит сосредоточить общие усилия.

Большое внимание уделяем поддержке предпринимателей, развитию экспорта и привлечению в регион частных инвестиций.

На днях рассказывал, что Самарская область заняла первое место в российском рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. Рейтинг отражает результаты работы субъектов РФ по реализации мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Такие высокие показатели – результат системной работы по совершенствованию региональной инфраструктуры поддержки экспорта. И нам важно не останавливаться на достигнутом, – написал глава региона в своем канале в МАКСе.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области