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Инспекторы «ЭнергосбыТ Плюс» проверят индивидуальные приборы учёта в Тольятти

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В ноябре и декабре 2026 года специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» проверят исправность работы индивидуальных приборов учёта у некоторых тольяттинских клиентов.

В ноябре и декабре 2026 года специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» проверят исправность работы индивидуальных приборов учёта у некоторых тольяттинских клиентов. Инспекторы посетят квартиры тех горожан, кто более шести месяцев не передавал показания счётчиков для расчёта начислений за горячую и холодную воду, а также водоотведение.

Энергетикам необходимо выяснить причины, по которым клиенты не сообщают в энергокомпанию данные о фактическом потреблении воды. В числе возможных причин могут быть техническая неисправность устройства или просроченный период поверки. Кроме того, жильцы могут передавать показания с ошибкой (например, неверное количество знаков) или с нарушением периода (после 25 числа каждого месяца).

«Использование индивидуального прибора учёта помогает клиентам экономить на оплате коммунальных расходов, передавая для расчёта начислений исключительно фактические значения. Если же эти данные к нам не поступают, то плата за коммунальную услугу будет рассчитана из среднемесячного объема потребления. А спустя три месяца — исходя из региональных нормативов потребления», — напомнила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

В ближайшее время инспекторы энергокомпании проверят работу приборов учёта по следующим адресам в Тольятти:

- ул. Туполева, 1, 5, 8, 13, 15;

- ул. 40 лет Победы, 5б, 5в, 5г, 7, 11а, 15г, 15е, 30, 38а, 43д, 45а, 45г, 45м, 45п, 51в, 51ж, 51п, 51р, 61, 61в, 62, 72, 72а, 76, 84, 98, 100, 102, 114;

- ул. Автостроителей, 25, 27, 33.

Уточнить информацию о проверке можно на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или в личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс».

Теги: Самара Т ПЛЮС

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