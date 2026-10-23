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«Т Плюс» вручила сертификат на создание лекционной аудитории теплоэнергетическому факультету СамГТУ

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«Т Плюс» поздравила теплоэнергетический факультет (ТЭФ) Самарского государственного технического университета с 70-летием. В качестве подарка к юбилею энергетики вручили факультету сертификат на создание лекционной аудитории.

«Т Плюс» поздравила теплоэнергетический факультет (ТЭФ) Самарского государственного технического университета с 70-летием. В качестве подарка к юбилею энергетики вручили факультету сертификат на создание лекционной аудитории.

Взаимодействие энергокомпании с Самарским политехом продолжается не одно десятилетие. Многие руководители и специалисты регионального филиала «Т Плюс» – выпускники теплоэнергетического факультета СамГТУ.

Энергетики совместно с преподавательским составом Политеха реализуют целый ряд инициатив по подготовке кадров для отрасли: создание специализированной лаборатории и Ассоциации опорных вузов «Т Плюс», реализация проектов «Школа молодого энергетика» и «Энергия будущего».

Новая лекционная аудитория, которая будет создана при поддержке энергокомпании, является одной из крупнейших в СамГТУ: площадь помещения почти 200 квадратных метров. Современное по техническому оснащению пространство планируется создать в 6-м корпусе Политеха, где обучаются студенты теплоэнергетического факультета.

«Поздравляю преподавательский коллектив, студентов и выпускников с 70-летием теплоэнергетического факультета! Ещё один год совместной работы принёс новые результаты: первые выпускники программы «Энергия будущего» получили сертификаты, гарантирующие трудоустройство в компании. Уверен, что впереди нас ждут новые интересные проекты, которые привлекут в отрасль молодых перспективных специалистов», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

 

Фото:   пресс-служба  Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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