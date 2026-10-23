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На мосту через реку Сок завершена укладка верхнего слоя асфальта

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В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» близится к завершению ремонт моста через реку Сок на 5-м километре трассы «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.

В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» близится к завершению ремонт моста через реку Сок на 5-м километре трассы «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. Специалисты уложили верхний слой покрытия на площади 2337 кв. м.

Протяжённость моста — 174,8 погонных метра. На объекте уже выполнен основной объём работ: переустроены подходы и сопряжения, заменены межбалочные швы и мостовое полотно, гидроизоляция и деформационные швы, отремонтированы опоры и регуляционные сооружения. Установлено новое перильное ограждение, устроены локальные очистные сооружения, новые лестничные сходы.

Впереди — финальный этап. Подрядчику осталось установить барьерное ограждение, устроить переходные зоны деформационных швов, покрасить конструкции, установить дорожные знаки и нанести разметку.

Мост связывает населённые пункты Красноярского района с райцентром и обеспечивает выезд на федеральную трассу М-5 «Урал». На время ремонта проезд закрыт, объезд идёт по существующей дорожной сети. После открытия время в пути для более 2 тысяч жителей значительно сократиться.

«Мы очень ждём открытия моста. Сейчас приходится ездить в объезд, на дорогу уходит на 30 минут больше. Когда проезд откроют, будем добираться намного быстрее и комфортнее», — поделилась жительница п осёлка Большая Раковка Марина Васякина.

«Уделяем особое внимание качеству и соблюдению технологий, чтобы обновлённый мост прослужил долгие годы. Видим, насколько местные жители ждут завершения ремонта: многие практически ежедневно приходят на объект, чтобы следить за ходом работ», — рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Юдин.

Всего в 2026 году в Самарской области по нацпроекту ремонтируют 12 мостовых сооружений общей протяжённостью около 1000 погонных метров. Половина объектов уже полностью отремонтирована, остальные — в высокой степени готовности.

 

Фото:   magnific.com

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