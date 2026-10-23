Я нашел ошибку
Главные новости:
В школе № 46 имени прокурора Куйбышевской области Н.А. Баженова в Самаре состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино Александром Сетейкиным.
Актер Александр Сетейкин научил школьников Самары читать по-настоящему
Температура воздуха 24 октября в Самаре ночью 0, +2°С, днем +11, +13°С.
24 октября в регионе без осадков, до +15°С
В России укрепляют базу для технологического суверенитета в медицине. Для этого по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» объединяют возможности науки, образования и промышленности.
В России укрепляют базу для создания современных лекарств, разработки и развития методов лечения
22 октября 2026 года в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» состоялся День инноватора, который собрал технологических предпринимателей, представителей образовательных учреждений региона и целого ряда институтов развития.
В «Жигулёвской долине» состоялся День инноватора
В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» близится к завершению ремонт моста через реку Сок на 5-м километре трассы «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
На мосту через реку Сок завершена укладка верхнего слоя асфальта
На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте с 19 по 23 октября 2026 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Транспортные полицейские Сызрани подвели итоги мероприятия «Должник»
В ходе рейдовых мероприятий на перегоне между станциями Сызрань-город и Кашпир транспортные полицейские обнаружили троих подростков, бесцельно прогуливающихся по железнодорожным путям.
Сызранские транспортные полицейские привлекли к административной ответственности родителей
«Т Плюс» поздравила теплоэнергетический факультет (ТЭФ) Самарского государственного технического университета с 70-летием. В качестве подарка к юбилею энергетики вручили факультету сертификат на создание лекционной аудитории.
«Т Плюс» вручила сертификат на создание лекционной аудитории теплоэнергетическому факультету СамГТУ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
-0.84
EUR 91.14
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России укрепляют базу для создания современных лекарств, разработки и развития методов лечения

108
В России укрепляют базу для технологического суверенитета в медицине. Для этого по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» объединяют возможности науки, образования и промышленности.

В России укрепляют базу для создания современных лекарств, разработки и развития методов лечения. Для этого по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» объединяют возможности науки, образования и промышленности.

«Для достижения технологического лидерства Правительство реализует Стратегию развития фармацевтической промышленности, чтобы расширять выпуск качественных и безопасных медикаментов, системно готовить для отрасли высококвалифицированных специалистов», – заявил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Российские вузы и научные центры по-новому подходят к диагностике и лечению различных заболеваний: разрабатывают кандидаты в лекарства, цифровые платформы, генетические тесты для подбора препаратов, другие инструменты. Чтобы такие разработки дошли до пациентов, их нужно внедрить в систему или наладить массовое производство.

Для этого в России создали каталог биотехнологий, который объединяет 60 организаций из 21 региона. По нему малые и средние предприятия могут найти партнёров среди научных команд, чтобы масштабировать биотехнологические проекты.

Благодаря укреплению связей между наукой и промышленностью отечественные производители занимают всё большую часть рынка. Так, в октябре 2026 года доля российских препаратов на фармацевтическом рынке составила 63%, а в государственных закупках превысила 80%.

Основа высокотехнологичной отрасли – квалифицированные кадры. Для подготовки фармацевтов в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России открыли кафедру фармацевтической технологии с курсом биотехнологий. Университет получил 20 единиц лабораторного оборудования, которое используют для обучения и исследований.

«Сейчас наступил этап, когда происходит интеграция образования, науки, технологий и производства. Наш университет меняется: помимо выполнения главной функции – подготовки кадров, мы активно взаимодействуем с индустрией. У нас всегда был сильный кадровый потенциал, но создание инфраструктуры, оснащение оборудованием дорого стоит. Вижу, как вдохновлены сотрудники кафедры, которые теперь ещё больше хотят заниматься наукой», – рассказал ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

На кафедре создали учебно-исследовательскую лабораторию промышленной фармации с возможностью моделирования технологического процесса на производственных линиях твёрдых, мягких и жидких лекарственных форм, а также контроля качества создаваемых лабораторных образцов.

Теги: Медицина Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Минздраве рассказали о доступных для россиян обследованиях по ОМС.
20 июня 2026, 21:33
Мурашко: россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию
В Минздраве рассказали о доступных для россиян обследованиях по ОМС. Здравоохранение
2373
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни.
20 мая 2026, 20:19
Умер заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Вадим Покровский
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни. Общество
1559
Определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет, сообщил РИА Новости Алексей Москалев.
16 апреля 2026, 22:45
РИА Новости: россиян с 18 лет будут обследовать на риски раннего старения
Определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет, сообщил РИА Новости Алексей Москалев. Общество
1248
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
269
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
348
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
455
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
726
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
588
Весь список