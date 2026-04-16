РИА Новости: россиян с 18 лет будут обследовать на риски раннего старения

Определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет, сообщил РИА Новости директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 15 апреля, осмотрела первый в России Центр медицины здорового долголетия на базе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского в Москве.

"В Центры медицины здорового долголетия могут приходить все желающие, начиная с 18 лет. То есть никогда не рано, но и никогда не поздно. И как раз наша задача - увлечь молодежь, замотивировать их на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно", - сказал он.

Москалев уточнил, что, не занимаясь своим здоровьем, первые хронические заболевания человек может получить уже в 35 лет. По его словам, выявление рисков старения будет проводиться в несколько этапов. Первый включает в себя анкетирование и определение биологического возраста человека. Затем, исходя из выявленных факторов риска, на втором этапе пациенту могут быть назначены дополнительные анализы и исследования. При этом персональные рекомендации по здоровью получит каждый обратившийся в Центр.

Помимо прочего, в Центрах медицины долголетия можно будет проверить показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы. Предусмотрены и исследования на риски нарушения психоэмоциального состояния, обмена веществ, ожирения, снижения когнитивных функций.