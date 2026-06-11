Пляжный туризм остается самым популярным видом отдыха у россиян

Такую статистику приводят аналитики сервиса для путешествий.

«Наиболее востребованным форматом отдыха у россиян остается пляжный туризм. Его выбирают 65 % участников проведенного нами исследования с целью выяснить мотивацию путешествий среди жителей РФ», — сообщил аналитик Игорь Сивец в разговоре с РИА Новости.

Далее по популярности следуют посещение культурных достопримечательностей (48 %), спокойный отдых на природе (47 %) и экскурсионный туризм (44 %). Причем при выборе маршрута для туризма большинство, в первую очередь, обращают внимание именно на климат, а только уже потом на стоимость.

Согласно ранее проведенному исследованию Новости Mail, почти половина россиян ждет от отпуска возможности расслабиться и восстановить силы. При этом 38 % опрошенных планировали провести отпуск на пляже, а 38 % — в другом регионе России.