В регионе набирает обороты уникальный проект «Экопатриот»

От пластиковой бутылки до дрона: как Самара помогает нашим бойцам!

В Самарской области набирает обороты уникальный проект «Экопатриот».

Принцип действия акции: жители сдают вторсырьё, а все вырученные средства идут на закупку дронов и другого спецоборудования для наших бойцов «за ленточкой».

Промежуточные итоги впечатляют.

По словам депутата Губернской Думы Самарской области Александра Живайкина, уже собрано более 20 тонн вторсырья и отправлено нашим ребятам 10 беспилотников!

Проект продолжается! Вы тоже можете помочь:

Передвижной пункт «Экопатриота» принимает макулатуру (бумагу, картон), алюминий, стеклотару и старую бытовую технику.

Узнать график работы и актуальные адреса можно здесь: vk.ru/ecopatriot63

Фото: пресс-служба администрации Самары