В Тольятти идет набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России

Живешь в Тольятти, любишь гандбол и у тебя много свободного времени летом: Добровольческое движение Тольятти | Добро.Центр проводит набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России.



4-26 августа

09.00 - 21.00 (по сменам)

УСК «Олимп» (Тольятти, Приморский б-р, 49)



Функционал:

- помощь на площадке

- оперативное решение возникающих задач



Сервисы:

- верифицированные часы

- благодарственные письма

- питание

- экипировка



Подать заявку можно по ссылке: vk.ru/app5619682_-16294324#806866



Подробности здесь.

Фото: минспорта СО