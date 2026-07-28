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На совещании в Правительстве региона, которое провел первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, рассмотрели концепции развития исторического поселения Самары.
Развитие исторического поселения Самары обсудили на совещании облправительства
Живешь в Тольятти, любишь гандбол и у тебя много свободного времени летом: Добровольческое движение Тольятти  проводит набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России.
В Тольятти идет набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России
В рамках рабочей поездки в Безенчукский район министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Троицкое. Модульное здание возведено в 2026 году за счёт средств областного бюджета.
В Безенчукском районе продолжается развитие сельской медицины
Одним из центральных событий фестиваля станет открытие выставки «Илья Репин и художники Абрамцевского кружка. Печатная графика XIX–XX веков из собрания Музея-заповедника "Абрамцево"».
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Скончалась медсестра консультативного отделения №1 Самарского  онкодиспансера Людмила Аринина
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В Тольятти идет набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России

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Живешь в Тольятти, любишь гандбол и у тебя много свободного времени летом: Добровольческое движение Тольятти  проводит набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России.

Живешь в Тольятти, любишь гандбол и у тебя много свободного времени летом: Добровольческое движение Тольятти | Добро.Центр проводит набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России.

 4-26 августа
 09.00 - 21.00 (по сменам)
 УСК «Олимп» (Тольятти, Приморский б-р, 49)

 Функционал:
- помощь на площадке
- оперативное решение возникающих задач

 Сервисы:
- верифицированные часы
- благодарственные письма
- питание
- экипировка

 Подать заявку можно по ссылке: vk.ru/app5619682_-16294324#806866

Подробности здесь.

 

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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