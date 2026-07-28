В Тольятти идет набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России

Живешь в Тольятти, любишь гандбол и у тебя много свободного времени летом: Добровольческое движение Тольятти | Добро.Центр проводит набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России.
4-26 августа
09.00 - 21.00 (по сменам)
УСК «Олимп» (Тольятти, Приморский б-р, 49)
Функционал:
- помощь на площадке
- оперативное решение возникающих задач
Сервисы:
- верифицированные часы
- благодарственные письма
- питание
- экипировка
Подать заявку можно по ссылке: vk.ru/app5619682_-16294324#806866
Подробности здесь.
Фото: минспорта СО