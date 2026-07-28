60-летний самарец на 17 лет отправится в колонию за убийство двух братьев

Собранные следователем следственного отдела по Кировскому району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийство, двух лиц.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 24 на 25 января 2025 года фигурант, находясь в квартире у своих знакомых, распивал с ними спиртные напитки. В какой-то момент между осужденным и еще одним из присутствующих мужчинам произошел конфликт, в ходе которого осужденный взял со стола нож и нанес им удары своему оппоненту, а потом его родному брату, который вступился за родственника. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО