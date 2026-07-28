Пользователи Госуслуг начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды

С мая по июль 2026 года сервис направил более 500 тыс. таких уведомлений. Сообщения автоматически появляются в личном кабинете на портале Госуслуг и дополнительно приходят на электронную почту пользователя.

В уведомлении содержится информация о приборе учета, сроке поверки и ссылка для перехода в приложение «Госуслуги Дом», где можно оформить заявку на поверку или сообщить об ошибке в данных счетчика.

Напоминания формируются автоматически на основании данных ГИС ЖКХ и направляются, когда собственнику необходимо запланировать поверку.

Поверка необходима для подтверждения корректной работы счетчика. Если срок поверки истек, показания прибора могут перестать учитываться, а плата за воду начнет начисляться по нормативу. Обычно такой расчет выше фактического потребления, поэтому просрочка может привести к увеличению расходов на ЖКУ.

Оставить заявку на поверку пользователь может в приложении «Госуслуги Дом». В сервисе можно выбрать прибор учета, ознакомиться со стоимостью услуги и направить заявку в аккредитованную организацию из официального реестра Росаккредитации. После подтверждения заявки останется согласовать удобное время визита специалиста.

«Совместно с Минцифры России запущен сервис уведомлений на портале Госуслуг о необходимости поверки приборов учета. Новый механизм позволит собственникам своевременно получать напоминания через ЕПГУ, не пропускать сроки поверки и избежать начислений по среднему или нормативу вместо начислений по показаниям приборов учета», — замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.