Wildberries и Ozon предоставили ФАС отчеты об исполнении предупреждений ведомства.

"Организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара", — говорится в сообщении.

Также компании отменили привязку тарифов на логистику к ценам.

Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо "оригинал" будет отображаться "бренд проверен". Это соответствует политике маркетплейса по проверке подлинности.

Меры позволят повысить прозрачность и предсказуемость стоимости доставки и снизят цены для потребителей, уточнили в ФАС.

Служба добавила, что сейчас разрабатываются поправки в закон о платформенной экономике, которые повлияют на размер комиссий площадок, пишет РИА Новости.