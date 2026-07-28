Скончалась заслуженный врач РФ Галина Широкова, долгое время возглавлявшая онкоотделение поликлиники Сызранской ЦГБ

Министерство здравоохранения Самарской области с глубоким прискорбием сообщает, что на 81-м году жизни скончалась заслуженный врач Российской Федерации Широкова Галина Леонидовна.



Галина Леонидовна окончила Сызранское медицинское училище с красным дипломом , а затем Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова с отличием. Она прошла интернатуру по акушерству и гинекологии и углублённую специализацию по онкологии. Она многие годы спасала жизни пациентов в онкологическом диспансере и долгое время возглавляла онкологическое отделение поликлиники Сызранской ЦГБ.



Прощание с Галиной Леонидовной состоится 30 июля с 10:00 до 12:00 в Похоронном доме №1 по адресу: г. Сызрань, ул. Образцовская, д. 93 (территория кладбища «Фомкин Сад»).

Фото: минздрав СО