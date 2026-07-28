28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова:



"В этот день родился ученый и лауреат Нобелевской премии, доктор Барух Бламберг. Он открыл вирус гепатита В, разработал диагностический тест на вирус и вакцину против него.



Современное поколение живет практически без гепатита В. Это результат внедрения вакцинации. Прививки делают с рождения. Мы видим потрясающие успехи в плане снижения заболеваемости вирусным гепатитом В".

Фото: минздрав СО