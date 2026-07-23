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Первая помощь при инсульте: рекомендации врача Тольяттинской станции скорой медицинской помощи

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Врач анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Екатерина Василева: "Заподозрить инсульт можно по классической триаде признаков".

Врач анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Екатерина Василева:

"Инсульт — это внезапное нарушение кровообращения в головном мозге. Существует понятие «золотого часа»: если пациент получает специализированную помощь в первые 4,5 часа после появления симптомов, шансы на полное восстановление возрастают многократно. После этого времени клетки мозга начинают необратимо погибать.

Первая помощь должна быть незамедлительной. Главная задача очевидца — не навредить, правильно оценить ситуацию и выиграть время.

Заподозрить инсульт можно по классической триаде признаков:
Улыбка. Попросите улыбнуться или показать зубы. При инсульте один уголок рта будет опущен вниз, лицо станет асимметричным.
 Движение. Попросите поднять обе руки перед собой и удерживать их 10 секунд. При инсульте одна рука опускается, не слушается или человек вообще не может ею управлять.
 Артикуляция (Речь). Попросите произнести простую фразу, например, «Сегодня хороший день». Речь становится невнятной, замедленной, в ряде случаев пациент вовсе не может говорить, хотя находится в сознании.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, решение должно быть одно — немедленно вызывать скорую помощь.

Во время вызова скорой помощи по номеру 103 или 112, четко сообщите: «Подозрение на инсульт» и быстро опишите признаки. Обязательно назовите пол и примерный возраст пациента, точное время появления первых симптомов. Это критически важно для решения о введении тромболитических препаратов, адрес и код домофона.

До прибытия бригады скорой медицинской помощи:
Обеспечьте безопасное положение - приподнимите голову больного на 30 градусов, расстегните одежду, обеспечьте приток воздуха.
При рвоте поверните голову набок.

Категорически запрещено:
Давать любые лекарственные препараты.
 Поить или кормить (может быть нарушен глотательный рефлекс).
 Отказываться от госпитализации. Даже если человеку стало визуально лучше, он должен быть обследован в стационаре".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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