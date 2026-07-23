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На заседании Правительства Самарской области обсудили реализацию программы «Народный бюджет» и реализацию госпрограмм

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В среду, 22 июля 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

В среду, 22 июля 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Участники заседания подробно рассмотрели итоги реализации государственной программы Самарской области «Народный бюджет Самарской области», показатели эффективности действующих государственных программ Самарской области за 2025 год, приняли решение об оптимизации количества государственных программ Самарской области с 1 января 2027 года, а также одобрили концессионную инициативу по созданию мусоросортировочного комплекса в Сызранском районе.

Заместитель министра внутренней политики Дмитрий Галактионов сообщил, что в минувшем году по итогам конкурсного отбора были отобраны к реализации 283 инициативы. Практически все они были реализованы. Больше всего заявок было представлено на ремонт внутриквартальных дорожных проездов, освещение и озеленение улиц, создание детских, игровых, спортивных площадок и прогулочных зон. Среди муниципалитетов наибольшую активность проявили Самара, Тольятти, Кинельский и Ставропольский районы. Напомним, в 2025 году по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева объем финансирования этой программы был увеличен фактически вдвое – до почти 700 миллионов рублей, а сумму обязательного софинансирования для участия в «Народном бюджете» сократили: для юридических лиц с 7 до 6%, для физических лиц — с 7 до 3%.

В 2026 году на выполнение мероприятий программы также направлены значительные средства – около 640 миллионов рублей. Эти средства пойдут на реализацию 235 инициатив жителей в сфере благоустройства. Основные работы планируется завершить до 1 сентября.

На заседании Правительства рассмотрели не только контрольные показатели реализации программы, но и повышение ее эффективности, а также исполнение ее целей и задач.

«В рамках «Народного бюджета Самарской области» должны быть реализованы такие проекты, которые объединяют людей и на этапе планирования, и после завершения строительства, становясь центром притяжения. Людям надо помогать в создании грамотных, интересных проектов, и тут я прошу подключиться наше министерство градостроительной политики и архитектурное сообщество», — обратился к участникам заседания Виталий Шабалатов.

Отдельным вопросом повестки стало рассмотрение эффективности действующих государственных программ Самарской области. Доклад по этому вопросу представил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2025 году в регионе реализовывалось 49 госпрограмм. Порядка 60% программных расходов были направлены на финансирование социальной сферы, 30% – на финансирование транспортной инфраструктуры, развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры, 10% – на финансирование прочих направлений расходов. Оценка эффективности реализации программ базировалась на степени достижения показателей программ и их структурных элементов, степени выполнения программных мероприятий, уровне освоения бюджетных средств. В соответствии с результатами аудита по итогам прошлого года высокоэффективными признаны 25 госпрограмм, 16 признаны эффективными.

На заседании Правительства принято решение об укрупнении программ. Это позволит скоординировать усилия министерств и ведомств по их реализации, упростит и усилит контроль.

Отдельным вопросом повестки стало рассмотрение концессионной инициативы по строительству мусоросортировочного комплекса в Сызранском районе.

«Мы должны создавать комфортную экологическую ситуацию по обращению с коммунальными отходами. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачу к 2030 году обеспечить сортировку всех твердых отходов в России и использовать вторично не менее четверти их объема. Реализация этого проекта будет способствовать решению этой задачи. Считаю, что в целом предложение хорошее и достаточно эффективное с точки зрения бюджетных расходов», — подчеркнул Виталий Шабалатов.

Областной кабинет министров принял положительное решение о возможности заключения концессионного соглашения.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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