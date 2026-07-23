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Специалисты Кадрового центра «Работа России» Жигулевска помогли трудоустроиться ветерану СВО

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Кадровый центр «Работа России» Самарской области большое внимание уделяет вопросу комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции.

Кадровый центр «Работа России» Самарской области большое внимание уделяет вопросу комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции. Помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, повышении квалификации или получении востребованной профессии оказывается и специалистами Кадрового центра «Работа России» г.о. Жигулевск. Осуществляется индивидуальный подход и персональное сопровождение каждого участника СВО.

Ветеран СВО из Жигулевска Юрий Игнатьев родился и вырос в поселке Севрюкаево Ставропольского района. Он отслужил срочную службу, в 2023 году отправился добровольцем защищать Родину, а затем заключил контракт. Получил ранение и вернулся домой в конце 2025 года.  

В феврале нынешнего года Юрий обратился в Кадровый центр «Работа России», чтобы найти работу. Искал что-то по душе, сказал, что, нравится быть за рулем, совершать поездки. К сожалению, прохождение военной службы оставило свой след в его жизни - появились проблемы со здоровьем, не получится работать активно и по несколько часов стоять у станка или трудиться физически.   Поэтому специалист Кадрового центра подбирал вакансии в соответствии с запросами гражданина и желанием работать в определенной сфере деятельности. В Жигулевской городской больнице была подходящая вакансия - водитель автомобиля. Место, квотируемое как раз для участников СВО.

«Радует отношение специалиста Кадрового центра - на каждом этапе мне подсказывал, помогал, звонил и поддерживал, я чувствовал эту заинтересованность и искреннее желание помочь», – рассказал Юрий Игнатьев.

С территориальным кадровым центром Жигулевская ЦГБ взаимодействует плотно, в том числе по трудоустройству участников СВО. По словам Юрия Игнатьева, он с радостью каждый день идет на работу, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи врачей и специалистов, успеть на вызов или просто отвезти медперсонал, и теперь это считает важным делом в своей жизни.

Задача Кадрового центра «Работа России» Самарской области - помочь вернуться нашим защитникам к мирной жизни и адаптироваться, чтобы и дальше чувствовать себя нужными, востребованными и показывать пример мужества будущему поколению. Узнать подробнее об услугах Кадрового центра можно по телефону контакт-центра - 8-800-302-15-44.

 

Фото:   Минтруд Самарской области

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