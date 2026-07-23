Специалисты Кадрового центра «Работа России» Жигулевска помогли трудоустроиться ветерану СВО

Кадровый центр «Работа России» Самарской области большое внимание уделяет вопросу комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции. Помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, повышении квалификации или получении востребованной профессии оказывается и специалистами Кадрового центра «Работа России» г.о. Жигулевск. Осуществляется индивидуальный подход и персональное сопровождение каждого участника СВО.

Ветеран СВО из Жигулевска Юрий Игнатьев родился и вырос в поселке Севрюкаево Ставропольского района. Он отслужил срочную службу, в 2023 году отправился добровольцем защищать Родину, а затем заключил контракт. Получил ранение и вернулся домой в конце 2025 года.

В феврале нынешнего года Юрий обратился в Кадровый центр «Работа России», чтобы найти работу. Искал что-то по душе, сказал, что, нравится быть за рулем, совершать поездки. К сожалению, прохождение военной службы оставило свой след в его жизни - появились проблемы со здоровьем, не получится работать активно и по несколько часов стоять у станка или трудиться физически. Поэтому специалист Кадрового центра подбирал вакансии в соответствии с запросами гражданина и желанием работать в определенной сфере деятельности. В Жигулевской городской больнице была подходящая вакансия - водитель автомобиля. Место, квотируемое как раз для участников СВО.

«Радует отношение специалиста Кадрового центра - на каждом этапе мне подсказывал, помогал, звонил и поддерживал, я чувствовал эту заинтересованность и искреннее желание помочь», – рассказал Юрий Игнатьев.

С территориальным кадровым центром Жигулевская ЦГБ взаимодействует плотно, в том числе по трудоустройству участников СВО. По словам Юрия Игнатьева, он с радостью каждый день идет на работу, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи врачей и специалистов, успеть на вызов или просто отвезти медперсонал, и теперь это считает важным делом в своей жизни.

Задача Кадрового центра «Работа России» Самарской области - помочь вернуться нашим защитникам к мирной жизни и адаптироваться, чтобы и дальше чувствовать себя нужными, востребованными и показывать пример мужества будущему поколению. Узнать подробнее об услугах Кадрового центра можно по телефону контакт-центра - 8-800-302-15-44.

Фото: Минтруд Самарской области