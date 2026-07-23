«Народный бюджет Самарской области»: в Самаре стартовала реализация 42 инициатив жителей 

В Самаре началась реализация инициатив жителей по губернаторскому проекту «Народный бюджет Самарской области». В 2026 году благодаря поддержке Правительства Самарской области приводят в порядок 40 дворов и 2 сквера — им. Монастырского и возле дома № 11 по ул. Ногина. Всего на реализацию проектов благоустройства из бюджетов разного уровня направлено более 200 млн рублей.

Работы стартовали в начале июля и к настоящему времени активно идут во дворах на улицах Золотухина, Никитской, Пензенской, Енисейской, Мечникова и др., а также в поселках Береза и Мехзавод, где завершается обустройство территории перед входом в поликлинику «Самарская городская больница № 7», асфальтирование дороги и парковочных площадок вдоль центра детско-юношеского технического творчества «Импульс». Большинство инициатив жителей связано с асфальтировкой внутридворовых проездов, парковок, пешеходных дорожек и входных групп. Проекты, предусматривающие восстановление детских игровых и спортивных площадок, реализуются в 20 дворах. Например, по решению жителей дома № 17 по улице Физкультурной во дворе будет оборудована огражденная площадка с резиновым покрытием двух зон — спортивной и детской игровой, а также пешеходная дорожка. Подрядная организация приступила к работам по планировке территории. Также на улице Физкультурной у дома № 129 реализуется проект «Геометрия движения», в рамках которого производится асфальтировка проезда, парковок и пешеходных дорожек. К настоящему моменту здесь установлен новый бортовой камень, подрядная организация приступает к отсыпке щебнем для последующей укладки асфальта.

Программа «Народный бюджет Самарской области» действует на территории региона по поручению губернатора Вячеслава Федорищева с 1 января 2025 года и является преемником государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».

Фото: пресс-служба администрации Самары