В губернии снимают драматический сериал с элементами комедии под названием «Нефть»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выездной комплект "Крыльев" вдохновлён образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность.
Новая форма «Крыльев Советов» на сезон 2026/27
Движение транспорта по участку улицы Нагорной в Самаре ограничили вечером 23 июля. Работы планируется завершить до конца июля.
По улице Нагорной в Самаре временно будет ограничено движение транспорта
В четверг, 23 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел очередное заседание Совета при губернаторе Самарской области по делам казачества.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Совета по делам казачества
Инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактические встречи в детских оздоровительных лагерях «Планета дружбы», «Рассвет», «Дружные ребята» и «Услада».
Сотрудники МЧС СО посетили лагеря Сызранского района
Ранее экологический надзор получил материалы по 16 транспортным средствам, которые нарушили правила.
Координаторы режима охраны памятника природы «Рачейские скалы» пресекли ралли рейд квадроциклистов
По данным следствия, в период с 2021 года по 2024 год фигурант умышленно занизил сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.
В Самарской области директор организации подозревается в уклонения от уплаты налогов на сумму более 250 млн рублей
Температура воздуха 24 июля в Самаре ночью +20, +22°С, днем +31, +33°С.
24 июля в регионе кратковременный дождь, возможна гроза, до +34°С
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 24 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, 15-20 м/с, возможен град.
Сегодня в регионе ожидается  ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.07
EUR 89.6
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии снимают драматический сериал с элементами комедии под названием «Нефть»

220
Самарская область вновь стала площадкой для съемок сериала. На этот раз в Тольятти работает съемочная группа сериала «Нефть» - драмы с элементами комедии.

Самарская область вновь стала площадкой для съемок сериала. На этот раз в Тольятти работает съемочная группа сериала «Нефть» - драмы с элементами комедии.

В центре истории – местный водопроводчик Семен Плахов, который после небольшого землетрясения вместо воды обнаруживает у себя в колодце нефть. Теперь у Семёна есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт нефти.  Чтобы доказать жене, которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семён вместе с одаренным и экстравагантным Ульяном осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить «самый честный нечестный бизнес».

В главных ролях в сериале сыграли известные российские актеры: Антон Васильев, Александр Горбатов, Елена Николаева, Иван Добронравов, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Роза Хайруллина и др.

«Для нашего героя Семена его супруга и ребенок являются самым важным в жизни. Не теряя эту путеводную звезду - любовь к ним - он делает выбор в пользу света, чтобы вернуть все то, что он потерял, – рассказал режиссер сериала «Нефть» Алексей Шабаров. - Наша история происходит в Сибири, но она несколько вымышленная. И с самого начала хотелось, чтобы провинциальный городок, описанный в сценарии, имел не совсем северные черты. У Тольятти есть свой, особенный шарм. С одной стороны, здесь гуляют ветра между зданиями, пустошами, лесами. С другой стороны – все это имеет позитивное, оптимистичное   очарование. Город сочетает в себе индустриальный ландшафт и выразительные природные черты: здесь есть горы, большая вода – даже свое море. В Тольятти и в целом в регионе можно снимать разное кино в разные сезоны».

Необходимую поддержку и сопровождение в организации съемок кинокомпании оказывают Министерство экономического развития региона и Центр кинопроизводства Самарской области. 

«Мы помогали съемочной группе согласовать проведение съемок в городе, согласовать съемки с применением дрона. Также помогали найти автомобили для съемок определенных сцен и привлечь определенных технических специалистов на площадку. Для комфортной работы и питания всей команды сериала на съемочной площадке организовали работу мобильного кафе в фургоне», - перечислил генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

Елена Николаева, актриса театра и кино, исполнительница роли супруги главного героя:

- Наше кино - не про Москву, а про небольшой город и его жителей. И, мне кажется, очень важно вливаться в атмосферу других регионов и городов. Думаю, что наша история будет близка зрителю. Как минимум, найти у себя на участке нефть – это очень необычно.

Элина Столерова, креативный продюсер сериала «Нефть»:

- Эта история о сегодняшнем дне, о простом мужчине среднего возраста, его проблемы могут быть близки и понятны очень многим. А Самарская область – просто загляденье, мы сразу влюбились в эти места. Здесь невероятный простор, замечательные люди.

Константин Руденко, оператор-постановщик сериала «Нефть»:

- Мое участие в этом проекте - это ирония судьбы. Я сам родом из Комсомольского района Тольятти. И мне всегда нравилась местность, которая окружает город. Когда режиссер дал мне почитать сценарий, я с первых страниц понял, что это про мой родной город. Сразу представил район Жигулевское море – здесь все подходит под ту историю, которую мы снимаем.  

 

Фотографии предоставлены министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выездной комплект "Крыльев" вдохновлён образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность.
23 июля 2026, 20:15
Новая форма «Крыльев Советов» на сезон 2026/27
Выездной комплект "Крыльев" вдохновлён образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым... Общество
27
Движение транспорта по участку улицы Нагорной в Самаре ограничили вечером 23 июля. Работы планируется завершить до конца июля.
23 июля 2026, 19:47
По улице Нагорной в Самаре временно будет ограничено движение транспорта
Движение транспорта по участку улицы Нагорной в Самаре ограничили вечером 23 июля.  Работы планируется завершить до конца июля. Благоустройство
108
В четверг, 23 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел очередное заседание Совета при губернаторе Самарской области по делам казачества.
23 июля 2026, 19:17
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Совета по делам казачества
В четверг, 23 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел очередное заседание Совета при губернаторе Самарской области по делам казачества. Политика
155
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
405
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
311
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
335
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
583
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
22 июля 2026  12:06
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
601
Весь список