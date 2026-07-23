В губернии снимают драматический сериал с элементами комедии под названием «Нефть»

Самарская область вновь стала площадкой для съемок сериала. На этот раз в Тольятти работает съемочная группа сериала «Нефть» - драмы с элементами комедии.

В центре истории – местный водопроводчик Семен Плахов, который после небольшого землетрясения вместо воды обнаруживает у себя в колодце нефть. Теперь у Семёна есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт нефти. Чтобы доказать жене, которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семён вместе с одаренным и экстравагантным Ульяном осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить «самый честный нечестный бизнес».

В главных ролях в сериале сыграли известные российские актеры: Антон Васильев, Александр Горбатов, Елена Николаева, Иван Добронравов, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Роза Хайруллина и др.

«Для нашего героя Семена его супруга и ребенок являются самым важным в жизни. Не теряя эту путеводную звезду - любовь к ним - он делает выбор в пользу света, чтобы вернуть все то, что он потерял, – рассказал режиссер сериала «Нефть» Алексей Шабаров. - Наша история происходит в Сибири, но она несколько вымышленная. И с самого начала хотелось, чтобы провинциальный городок, описанный в сценарии, имел не совсем северные черты. У Тольятти есть свой, особенный шарм. С одной стороны, здесь гуляют ветра между зданиями, пустошами, лесами. С другой стороны – все это имеет позитивное, оптимистичное очарование. Город сочетает в себе индустриальный ландшафт и выразительные природные черты: здесь есть горы, большая вода – даже свое море. В Тольятти и в целом в регионе можно снимать разное кино в разные сезоны».

Необходимую поддержку и сопровождение в организации съемок кинокомпании оказывают Министерство экономического развития региона и Центр кинопроизводства Самарской области.

«Мы помогали съемочной группе согласовать проведение съемок в городе, согласовать съемки с применением дрона. Также помогали найти автомобили для съемок определенных сцен и привлечь определенных технических специалистов на площадку. Для комфортной работы и питания всей команды сериала на съемочной площадке организовали работу мобильного кафе в фургоне», - перечислил генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

Елена Николаева, актриса театра и кино, исполнительница роли супруги главного героя:

- Наше кино - не про Москву, а про небольшой город и его жителей. И, мне кажется, очень важно вливаться в атмосферу других регионов и городов. Думаю, что наша история будет близка зрителю. Как минимум, найти у себя на участке нефть – это очень необычно.

Элина Столерова, креативный продюсер сериала «Нефть»:

- Эта история о сегодняшнем дне, о простом мужчине среднего возраста, его проблемы могут быть близки и понятны очень многим. А Самарская область – просто загляденье, мы сразу влюбились в эти места. Здесь невероятный простор, замечательные люди.

Константин Руденко, оператор-постановщик сериала «Нефть»:

- Мое участие в этом проекте - это ирония судьбы. Я сам родом из Комсомольского района Тольятти. И мне всегда нравилась местность, которая окружает город. Когда режиссер дал мне почитать сценарий, я с первых страниц понял, что это про мой родной город. Сразу представил район Жигулевское море – здесь все подходит под ту историю, которую мы снимаем.

Фотографии предоставлены министерством экономического развития и инвестиций Самарской области