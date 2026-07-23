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В регионе стартовал конкурс профмастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Приволжского округа Росгвардии

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В Тольятти на базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии и ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

В Тольятти на базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии и ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации на звание «Лучший по профессии». В год 10-летия образования Росгвардии этот конкурс станет особенно значимым.

В конкурсе принимают участие 14 команд из всех субъектов, входящих в состав Приволжского федерального округа. До этого они успешно преодолели отборочные этапы и были признаны лучшими сотрудниками групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии в своих республиках и областях.

Первым испытанием для участников конкурса стала сдача нормативов по огневой подготовке. В первый день, сразу после торжественной церемонии открытия, росгвардейцы отправились на стрельбище, где продемонстрировали навыки обращения с табельным оружием. Сотрудникам Росгвардии необходимо было сдать норматив по сборке-разборке пистолета Макарова, затем выполнить упражнение ситуационных стрельб на огневом рубеже: за двадцать секунд после пробежки поразить цель четырьмя выстрелами со сменой магазина.

Затем в этот же день сотрудники войск правопорядка сдали теоретические зачеты по огневой, медицинской, правовой и специальной подготовке. Водители патрульных экипажей прошли тест на знание правил дорожного движения.

Впереди у росгвардейцев еще два дня испытаний, после чего конкурсная комиссия подведет итоги и объявит победителей.

 

Фото:  пресс-служба УФСВНГ по Самарской областиr

Теги: Росгвардия Тольятти

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