В Самарской области у задержанного росгвардейцами дебошира изъят наркотик

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Тольятти.

В ночное время стражи правопорядка получили информацию о кнопке тревожной сигнализации, сработавшей на автозаправочной станции. Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

По прибытии на место вызова росгвардейцы обнаружили неизвестного мужчину, который вел себя неадекватно и без причины устроил скандал с персоналом АЗС. В ходе общения с экипажем вневедомственной охраны 47-летний местный житель признался, что у него имеются при себе предметы, запрещенные к свободному обороту. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного обнаружен и изъят сверток, в котором находился наркотик синтетического происхождения весом 0,81 гр. Правонарушитель в ходе разбирательства давал различные показания, меняя свою версию относительно принадлежности наркотического средства. Сотрудниками органов внутренних дел в отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области .

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области