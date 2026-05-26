В СОУНБ пройдет межрегиональная научная конференция

26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова».    (16+)

Конференция приурочена к 440-летию Самары и 400-летию прибытия в город на воеводство опального боярина Бориса Михайловича Салтыкова, родственника царя Михаила Федоровича. Ключевыми предметами обсуждения станут личность и деятельность Б.М. Салтыкова, а также лицевая Самарская рукопись, древнейшая книга, написанная на территории города, предполагаемым заказчиком которой и был опальный боярин.

Свои исследования о происхождении рода Салтыковых, их роли в истории и культуре России, о положении Самары XVII века и уникальном самарском манускрипте представят учёные-историки, искусствоведы, археологи, библиотечные, музейные и архивные специалисты из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга. Особым гостем форума станет протоиерей Александр Александрович Салтыков – потомок знатного боярского рода, почётный настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах (Москва), декан факультета церковных художеств, профессор кафедры истории и теории христианского искусства Православного Свято-Тихоновскогогуманитарного университета, старший научный сотрудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.

«История Самары, а тем более её ранний период – XVII-XVIIIвв., ещё полна "белыми пятнами" неисследованных тем. Одним из таких малоизученных пластов самарской истории являются личности самарских воевод. Фигура Бориса Михайловича Салтыкова выделяется даже тем, что, в отличие от других воевод, "сидевших на Самаре" 1-2 года, он пребывал в ней целых 7,5 лет, и это не было случайностью. Исследовать его биографию и происхождение интересно применительно хотя бы к его должности, но особо важно то, что сама личность Бориса Михайловича и связанные с ним события вводят Самару XVII века в контекст общероссийской истории», – говорит Андрей Игоревич Макаров, главный библиограф издательства «Пашков дом» Российской государственной библиотеки и один из участников конференции.

 

Фото:   минкульт СО

