По двум улицам Самары временно ограничат движение транспорта

27 мая на территории Самарской Соборной мечети (ул. Стара-Загора) и Самарской Исторической мечети (ул. Алексея Толстого) Централизованная религиозная организация «Региональное духовное управление мусульман Самарской области» проведет религиозные мероприятия, посвященные празднику Курбан байрам. В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения с 02:00 до 06:00 27 мая будут недоступны для остановки, стоянки и проезда транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, участки двух улиц:



- улицы XXII Партсъезда – от улицы Стара-Загора до улицы Фадеева, в направлении Московского шоссе;

- улицы Алексея Толстого – от улицы Венцека до улицы Ленинградской.



Действие ограничительных мер не распространяется на спецмашины оперативных служб – полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Также остановку и парковку разрешат машинам с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.



Движение общественного транспорта претерпит небольшие изменения. Ранним утром 27 мая автобус № 55, выезжающий в первый рейс, объедет перекрытый участок улично-дорожной сети, находящийся напротив парка Гагарина. Объезд будет организован с кольцевой развязки возле Самарской Соборной мечети – автобус проследует по улицам Стара-Загора, Советской Армии, с выездом на Московское шоссе и далее от улицы XXII Партсъезда, – по обычному маршруту.



С временными схемами организации движения можно ознакомиться в приложениях.