26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
«Второй старт» для участников СВО: прошел региональный этап конкурса профмастерства

26 мая состоялся очный модуль регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт».

Сегодня состоялся очный модуль регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». В этом году в спецноминации «Второй старт» принимают участие ветераны специальной военной операции. Цель – поделиться своим опытом адаптации к мирной жизни и реализации на рабочем месте. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«В региональном этапе номинации «Второй старт» принимают участие люди самых разных профессий – это и рабочие профессии, и специальности служащих, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Отрадно, что принимают участие и ветераны СВО, которые пришли со специальной военной операции и работают в наших подразделениях, в кадровых центрах. В их работе особое значение имеет взаимодействие с другими участниками специальной военной операции, потому что здесь соблюдается принцип «равный равному», когда консультирует или помогает с трудоустройством человек, который сам побывал в такой же жизненной ситуации и сейчас успешно работает, это очень важно».
Конкурс включает дистанционный и очный этапы. На дистанционном этапе конкурсанты готовили видеоролик или электронную презентацию «Фотография моего лучшего рабочего дня». На очном этапе – выполняли тестовые задания и представляли свой опыт возвращения к профессиональной деятельности после специальной военной операции перед ветеранами СВО и членами их семей. 
«Конкурс «Второй старт» – это не просто соревнование профессионального мастерства. Это возможность показать всем: возвращение к мирной жизни после боевых действий – это реальность. Я сам через это прошёл. Каждый участник конкурса уже победитель. Потому что они нашли в себе силы не замкнуться, а идти дальше, осваивать новые профессии, помогать другим», - отметил Герой России, участник предварительного голосования «Единой России» Максим Девятов. По его мнению, очень важно, когда опытный боец, прошедший войну, становится наставником для тех, кто только вернулся. Герой России уверен, что победитель регионального этапа достойно представит Самарскую область на федеральном уровне. А главное, что такие проекты доказывают: жизнь после войны продолжается, и она может быть наполнена смыслом, трудом и новыми победами.
«Для чего нужен мне этот конкурс?  Я хочу быть примером для своих боевых товарищей, показать, что можно даже после боевых действий вернуться к мирной жизни и спокойно заниматься своей профессией», - поделился ветеран СВО, конкурсант Павел Веткин.
В региональном этапе конкурса участвовали десять защитников Родины из Самарской области, каждый - со своей историей. 
«Участие в таких конкурсах, в первую очередь, это социализация, когда не просто начинают возвращаться к мирной жизни, находят себя, но и делятся с другими своим опытом, - прокомментировал член экспертной комиссии конкурса, ветеран СВО, генеральный директор АНО «Сердце воина», участник второго потока региональной образовательной программы «Школа героев» Сергей Сибилев. – Очень ценно, что им помогают Правительство Самарской области, региональное министерство труда, Кадровые центры «Работа России». Все нацелено на то, чтобы быстрее реинтегрироваться в гражданскую жизнь».
Призеры регионального этапа в Самарской области получат: 100 тыс. руб. – за первое место, 50 тыс. руб. – за второе место, 30 тыс. руб. – за третье место.
 Торжественная церемония награждения победителей и призеров региональных этапов конкурса состоится в июне. Победитель номинации «Второй старт» представит Самарскую область на федеральном этапе, который пройдет в Самаре осенью, на него соберутся ветераны специальной военной операции со всей страны. Главный приз федерального этапа - 1 млн. рублей.

 

Фото:   минтруд СО

26 мая 2026, 22:15
26 мая 2026, 21:09
26 мая 2026, 20:51
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
