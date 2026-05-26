Ирина Калягина посетила отчетный концерт Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова

В течение многих лет училище воспитывает талантливых музыкантов, композиторов и педагогов, которые вносят значительный вклад в развитие музыкальной культуры региона.

За годы своего существования училище накопило богатейший творческий и методический потенциал, позволивший ему на протяжении многих десятилетий быть одним из лучших специальных музыкальных учебных заведений Российской Федерации.

«Вот и пройден еще один этап профессионального становления наших будущих коллег, талантливых ребят – студентов Самарского музыкального училища им. Дмитрия Георгиевича Шаталова. Дорогие ребята, мы гордимся вашими достижением и успехами!

Я хочу сказать огромное спасибо нашим педагогам, которые с таким энтузиазмом и преданностью трудятся над развитием юных талантов. Ваша работа имеет неоценимое значение, и благодаря вам наши студенты раскрывают свой потенциал и достигают новых высот.

Конечно, огромная благодарность родителям, без вашей поддержки многие достижения были бы невозможны», – обратилась Ирина Евгеньевна к участникам и гостям концерта.

Министр культуры региона вручила награды преподавателем училища.

Почетной грамотой министерства культуры Самарской области награждена Платонова Марина Львовна и благодарностью министерства культуры Самарской области Рязанова Галина Михайловна.

На отчетном концерте были представлены достижения студентов и преподавателей. Обилие ярких номеров, мастерское исполнение произведений как классической, так и современной музыки продемонстрировали высокий уровень подготовки учащихся.

Фото: минкульт СО