26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
Ирина Калягина посетила отчетный концерт Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова

312
Министр культуры региона Ирина Калягина вручила награды преподавателем Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова.

В течение многих лет училище воспитывает талантливых музыкантов, композиторов и педагогов, которые вносят значительный вклад в развитие музыкальной культуры региона.
За годы своего существования училище накопило богатейший творческий и методический потенциал, позволивший ему на протяжении многих десятилетий быть одним из лучших специальных музыкальных учебных заведений Российской Федерации.

«Вот и пройден еще один этап профессионального становления наших будущих коллег, талантливых ребят – студентов Самарского музыкального училища им. Дмитрия Георгиевича Шаталова. Дорогие ребята, мы гордимся вашими достижением и успехами!
Я хочу сказать огромное спасибо нашим педагогам, которые с таким энтузиазмом и преданностью трудятся над развитием юных талантов. Ваша работа имеет неоценимое значение, и благодаря вам наши студенты раскрывают свой потенциал и достигают новых высот.
Конечно, огромная благодарность родителям, без вашей поддержки многие достижения были бы невозможны», – обратилась Ирина Евгеньевна к участникам и гостям концерта.

Министр культуры региона вручила награды преподавателем училища.
Почетной грамотой министерства культуры Самарской области награждена Платонова Марина Львовна и благодарностью министерства культуры Самарской области Рязанова Галина Михайловна.

На отчетном концерте были представлены достижения студентов и преподавателей. Обилие ярких номеров, мастерское исполнение произведений как классической, так и современной музыки продемонстрировали высокий уровень подготовки учащихся.

 

Фото:   минкульт СО

26 мая 2026, 22:15
26 мая 2026, 21:09
26 мая 2026, 20:51
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
