26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Бахрушинский музей проводит семинар «Театральный музей в пространстве современной культуры» в Самаре

С 25 по 27 мая 2026 года в Самаре проходит XIV Всероссийский семинар «Театральный музей в пространстве современной культуры».

С 25 по 27 мая 2026 года в Самаре проходит XIV Всероссийский семинар «Театральный музей в пространстве современной культуры». Мероприятие организовано Бахрушинским театральным музеем совместно с Самарским академическим театром оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Самарской области. Соорганизатором выступает Государственный академический Большой театр России.
Ведущая тема семинара 2026 года — «Создание музейных экспозиций в отечественных театрах». Участники обсудят современные подходы к сохранению и представлению театрального наследия, принципы формирования музейных пространств в действующих театрах, работу с архивами и коллекциями, а также способы вовлечения зрителей в осмысление отечественной истории театра.

«Всероссийский семинар “Театральный музей в пространстве современной культуры” — одно из ключевых профессиональных мероприятий Бахрушинского музея как Федерального научно-методического центра Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня особенно важно не только сохранять театральное наследие, но и находить современные формы его представления в самих театрах. Проведение семинара в Самаре не случайно: в декабре 2025 года здесь открылся Новый музей Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича, созданный Бахрушинским музеем в рамках федерального проекта “Новый музей театра”. Наш музей продолжает активно помогать учреждениям с коллекциями театрального искусства встроиться во всероссийское и мировое музейное пространство. Этот опыт в том числе станет важной темой для обсуждения дальнейшего развития театральных музеев в России», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Всероссийские семинары «Театральный музей в пространстве современной культуры» проводятся в рамках комплексной методологической работы Бахрушинского музея, направленной на поддержку специалистов театрально-музейной сферы, развитие их профессиональных компетенций и налаживание эффективного взаимодействия между учреждениями.

«Семинар «Театральный музей в пространстве современной культуры» прекрасное продолжение нашего сотрудничества с Бахрушинским театральным музеем. В декабре прошлого года в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича музей открыл постоянную экспозицию в рамках федеральной программы «Новый музей театра» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Такие совместные проекты театров и музеев, безусловно, обогащают культурную жизнь региона, знакомят с историей и достижениями российской культуры. Сегодняшний семинар, для тех, кто стремится развивать театральную культуру и делиться своим опытом в создании актуальных музейных проектов. Это отличная возможность для обмена мнениями, обсуждения новых идей и формирования профессиональных контактов между специалистами из разных регионов страны. Уверена, что это событие станет площадкой для активного диалога и развития новых идей.» — сказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Центральной площадкой XIV семинара стал Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. В первый день, 25 мая, здесь по традиции прошла научно-практическая конференция «Музей и театр: живая история».

Семинар объединил более 60 участников из 12 городов России – от Санкт-Петербурга до Читы и от Архангельска до Севастополя. Практическая часть семинара пройдет 26 и 27 мая.

Приглашенные участники посетят ведущие музейные площадки Самары. Для участников семинара это уникальная возможность не только познакомиться с лучшими практиками создания театральных музеев, но и напрямую обсудить актуальные вопросы музейного дела с ведущими экспертами отрасли, а также сформировать долгосрочные партнерские связи с коллегами из разных регионов России.

 

Фото:   минкульт СО

