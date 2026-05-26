В н.п. Березовка сгорел частный дом, в результате пожара погибла 75-летняя женщина

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара в Шигонском районе.

В н.п. Березовка произошел пожар в частном доме, огонь полностью уничтожил здание. К сожалению, в результате пожара погибла 75-летняя женщина.

Из оперативных данных следует, что в 01.54 26 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Советская 3. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом и надворные постройки на общей площади 120 квадратных метров, в 03.48 пожар был ликвидирован.

На месте вызова привлекались 20 специалистов и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

