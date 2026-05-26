Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре

С 23 по 24 мая в Самаре при поддержке администрации города состоялся фестиваль-выставка «ТурПритяжение». Это расширенная версия ежегодного одноименного форума в сфере туризма и гостеприимства — в этом году событие объединило не только представителей туристической сферы, но и тех, кто любит путешествовать по Самарской области и соседним регионам. Участников поприветствовали министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков и глава города Самары Иван Носков.

Деловую программу XI форума в сфере туризма и гостеприимства «ТурПритяжение» открыла пленарная сессия, посвященная актуальным вопросам развития внутреннего туризма. В ней приняли участие председатель Думы города Самары Сергей Рязанов, первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова, представители Министерства промышленности и торговли Самарской области, а также эксперты в области туризма из Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.