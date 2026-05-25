Вячеслав Федорищев и Антон Силуанов обсудили бюджетную политику и инвестиционные проекты Самарской области

В понедельник, 25 мая, в рамках рабочей поездки губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Москву состоялась двусторонняя встреча с Министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.

Ключевым вопросом повестки стало выполнение поручения Президента России Владимира Путина по обеспечению сбалансированности бюджета. При этом, по словам руководителя области, на ближайшее время остаются неизменными базовые приоритеты: безусловное выполнение социальных обязательств перед жителями, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Важнейшими инструментами достижения этих целей, как отметил Вячеслав Федорищев, являются мобилизация доходов, приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов. Все это в совокупности работает на оздоровление финансовой системы региона.

В ходе встречи также обсуждались перспективные инвестиционные проекты, которые будут реализованы с использованием механизма специального инвестиционного контракта и дадут новый импульс развитию экономики области и созданию рабочих мест.

Отдельное внимание было уделено реализации национальных проектов. «Они напрямую работают на достижение целей, обозначенных лидером страны. Для нас особенно важны направления, связанные с созданием комфортной и безопасной среды для жизни, повышением благополучия людей и, конечно, системной поддержкой семей с детьми», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В завершение встречи глава региона поблагодарил Министра финансов РФ за внимание к Самарской области, поддержку региональных инициатив и конструктивный диалог.

