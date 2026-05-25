В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46

В Самаре в очередной раз провалился конкурс на право перевозки пассажиров по одному из автобусных маршрутов. Речь идет о маршруте № 46, который следует от автостанции «Аврора» до площади Революции.

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подана ни одна заявка. Конкурс признается несостоявшимся», — говорится в протоколе вскрытия конвертов с заявками, опубликованном на сайте мэрии.

Маршрут 46 проходит в направлении в город по улице Авроры, Московскому шоссе, Мичурина, Полевой, Ленина, Первомайской, Галактионовской, Ульяновской, улице Куйбышева до площади Революции. И обратно по этим же улицам.

Маршрутки № 46 исчезли с улиц Самары в феврале 2026 года. Тогда департамент транспорта города проводил проверку и выяснил, что 46 маршрут перестал ходить по городу и аннулировал свидетельство об осуществлении перевозок. Был запущен конкурс на поиск подрядчика. Первая попытка оказалась неудачной. В апреле на конкурс не была подана ни одна заявка на участие в конкурсе, пишет 63.ru.