На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения

В Самаре приступили к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц XXII Партсъезда и Вольской. Первый этап работ стартовал с вечера 22 мая на части перекрестка, в связи с чем движение транспорта до 05:00 28 мая частично ограничено. Вторую фазу работ на противоположной стороне перекрестка планируется начать с 20:00 29 мая и закончится к 05:00 4 июня.

По данному участку улицы XXII Партсъезда проходят маршруты трамваев №№ 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23. Для этих трамваев (кроме трамваев № 2, которые курсируют только в часы пик) в первую фазу ремонта перекресток будет недоступным для проезда с 23:00 23 мая до 05:00 24 мая, а также с 20:00 24 мая до 05:00 25 мая, с 20:00 25 мая до 05:00 26 мая, с 20:00 26 мая до 05:00 27 мая, с 20:00 27 мая до 05:00 28 мая.

На втором этапе ремонта участок трамвайной линии будет выводиться из эксплуатации также в вечернее и ночное время: с 20:00 до 05:00 – в выходные и с 22:00 до 05:00 – в будни (кроме 29 мая, когда ограничение движения стартует раньше).

С утра трамваи будут выходить на линию по обычному расписанию и маршрутам; в вечернее время, когда перекресток будет в ремонте, их движение организуют по следующим схемам:

- трамваи маршрута № 4 – Постников овраг – Дом печати – Постников овраг – через проспект Ленина – автостанция «Аврора» – Постников овраг;

- трамваи маршрута № 7 (ходят только по будням) – Стадион «Самара Арена – Дом печати и обратно;

- трамваи маршрута № 11 (ходят только в выходные дни) – Стадион «Самара Арена – Дом печати и обратно;

- трамваи маршрута № 12 (ходят только в выходные дни) – Стадион «Самара Арена – Дом печати и обратно;

- трамваи маршрута № 19 (ходят только по будням) – Улица Фадеева – Дом печати и обратно;

- трамваи маршрута № 21 – Барбошина поляна – Дом печати и обратно;

- трамваи маршрута № 23 – Постников овраг – Дом печати – Постников овраг – через проспект Ленина – автостанция «Аврора» – Постников овраг.

Отметим также, что трамваи Кировского трамвайного депо, работающие на маршрутах №№ 11 и 19, по вечерам поедут в депо по Заводскому шоссе, через Юнгородок.

Троллейбусы № 15 до завершения ремонта перекрёстка курсируют по укороченной схеме: доезжают до развязки на улице Советской Армии/улице Антонова-Овсеенко, разворачиваются по кольцу и двигаются в обратном направлении, по своему маршруту.

Кроме того, в связи с ремонтными работами ряд автобусных маршрутов будет работать с объездом ремонтируемого участка.

В первой фазе ремонта:

- при движении городских автобусов № 30, маршрутных такси № 213, междугородных маршруток № 126с и 126ю («Железнодорожный вокзал (г. Самара) – Город Кинель») со стороны улицы Антонова-Овсеенко – автобусы, как и прежде, сворачивают направо на улицу XXII Партсъезда и направляются в сторону улицы Свободы, продолжая движение по своим обычным трассам; в обратном направлении – с улицы XXII Партсъезда поворачивают налево и через свободную часть перекрёстка выезжают на улицу Антонова-Овсеенко; маршрутные такси № 213 (с закольцованным маршрутом) – также без изменений; для остального автотранспорта при движении по улице XXII Партсъезда со стороны улицы Свободы открыты все направления – прямо, направо и налево;

- при движении маршруток № 99 со стороны улицы Антонова-Овсеенко (маршрут со сквозным проездом через ремонтируемый перекрёсток) – маршрутные такси у перекрёстка поворачивают направо и выезжают на свою привычную трассу через улицы XXII Партсъезда и Свободы; в обратном направлении – со стороны улицы Вольской – маршрутки, как обычно, направляются прямо через ремонтируемый перекрёсток, с выездом на улицу Антонова-Овсеенко; при движении со стороны улицы Вольской для остального автотранспорта открыты все направления – прямо, направо и налево;

- при движении городских автобусов № 9 по улице XXII Партсъезда со стороны улицы Свободы в сторону ремонтируемого перекрёстка – едут, как обычно - прямо и на перекрестке сворачивают направо; для остального автотранспорта доступно движение прямо, направо и налево, через свободную часть ремонтируемого перекрёстка; в обратном направлении – со стороны улицы Вольской – автобусы следуют через перекрёсток без изменений, с выездом на улицу XXII Партсъезда (с поворотом налево).

Также для автотранспорта доступно движение по улице XXII Партсъезда со стороны улицы Ставропольской в прямом направлении и поворот с улицы XXII Партсъезда направо – на улицу Антонова-Овсеенко, а для поворота налево необходимо будет осуществить разворот на улице Свободы.

Во второй фазе ремонта:

- при движении городских автобусов 30, маршрутных такси № 213, междугородных маршруток № 126с и 126ю («Железнодорожный вокзал (г. Самара) – Город Кинель») со стороны улицы Антонова-Овсеенко – поедут по улице XXII Партсъезда, в сторону улицы Свободы и далее – в зависимости от обычных направлений следования; для остального автотранспорта при движении по улице Антонова-Овсеенко («из города») будут открыты все направления – прямо, направо и налево; в обратном направлении – объезд ремонтируемого перекрёстка по улице XXII Партсъезда, с разворотом на пересечении с улицей Ставропольской и далее – вновь через улицу XXII Партсъезда, с выездом на свои обычные маршруты; для остального автотранспорта при движении по улице XXII Партсъезда со стороны улицы Свободы будут открыты направления прямо и направо, а для поворота налево необходимо будет развернуться на улице Ставропольской;

- при движении маршруток № 99 со стороны улицы Антонова-Овсеенко (маршрут со сквозным проездом через ремонтируемый перекрёсток) – автобусы поедут прямо через ремонтируемый перекрёсток по своему обычному маршруту; в обратном направлении (с улицы Вольской) – будет единственно возможным поворот направо на улицу XXII Партсъезда, с дальнейшим разворотом на пересечении с улицей Ставропольской; аналогично – для остального автотранспорта, который поедет с улицы Вольской в направлении «в город»;

- при движении городских автобусов № 9 по улице XXII Партсъезда со стороны улицы Свободы в сторону ремонтируемого перекрёстка – на перекрёстке автобусы будут сворачивать направо, ехать по своей трассе следования; обратно – со стороны улицы Вольской – автобусы будут поворачивать на ремонтируемом перекрёстке направо – на улицу XXII Партсъезда и объезжать через улицу Ставропольскую, с дальнейшим выездом на привычную трассу следования по улице XXII Партсъезда.

Напомним, что в этом году по улице XXII Партсъезда будет отремонтировано три перекрестка с трамвайными путями: помимо переезда через улицу Вольскую, чуть позже подрядчик обновит трамвайные пути и переезды на пересечении с улицами Свободы и Победы. С перечнем всех перекрестков, которые планируют привести в порядок до конца лета, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.