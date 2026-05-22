В регионе торжественно прошел День кадрового работника

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым.
В Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова стартовал командный чемпионат России по мотогонкам на гаревой дорожке сезона 2026 года.
«Мега-Лада» одержала победу в первой гонке командного чемпионата России
22 мая в Самаре состоялорсь торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня кадрового работника.
В пятницу, 22 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность участника преступной группы, причастного к организации деятельности абонентских терминалов пропуска трафика и виртуальных телефонных станций, предназначенных для совершения звонков с т
УФСБ России по Самарской области пресечена деятельность подпольной телефонной станции
 Температура воздуха 23 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
23 мая в регионе без осадков, до +29°С
II Открытая международная олимпиада школьников по биологии (OIBO) проходила на федеральной территории «Сириус» с 15 по 22 мая. 
Тольяттинский школьник - абсолютный победитель Открытой Международной биологической олимпиады
Нацпремия «Хлопушка» объединит на одной платформе создателей кино и анимации, блогеров и digital-креаторов, музыкантов, авторов образовательного и просветительского контента.
Стартовал приём заявок на соискание Нацпремии детского и подросткового контента «Хлопушка»
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
22 мая в Самаре состоялорсь торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня кадрового работника.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов зачитал Приветственный адрес Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и отметил значимость работы кадровых служб для развития региона.

«Для Самарской области как индустриально развитого региона в различных сферах экономики, в том числе высокотехнологичных, конечно, важно комплектование предприятий кадрами. Это наша общая задача: и правительства, и кадровых подразделений предприятий и организаций, поэтому мы готовы корректировать меры поддержки, совершенствовать программы обучения, для того, чтобы таланты оставались на Самарской земле», — подчеркнул Вячеслав Романов.

Он вручил награды: Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Самарской области. Почетными грамотами были награждены: Игорь Загороднов, начальник отдела кадров и трудовых отношений администрации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара», Михаил Исаев, начальник управления организации труда и заработной платы службы вице-президента по персоналу и социальной политике акционерного общества «АВТОВАЗ», Сергей Лукъянчев, начальник бюро нормирования труда акционерного общества «Авиаагрегат». Благодарностями отмечены Виктория Варфоломеева, директор по кадрам общества с ограниченной ответственностью «Самарский Стройфарфор», Ирина Денисова, директор по персоналу публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов», Антон Устинов, ведущий специалист по кадрам акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс».

«Сегодня здесь собрались сотрудники кадровых служб ведущих предприятий Самарской области, которые участвуют в национальных проектах, в программах и мероприятиях, проводимых региональным минтрудом и Кадровыми центрами «Работа России», активно внедряют новые подходы в своей деятельности, — подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. —  В условиях, когда предприятия конкурируют за квалифицированных сотрудников, работа кадровой службы очень важна, ведь именно вы первыми встречаетесь с соискателями, формируете у них представление о предприятии».

Особое внимание уделили работе по трудоустройству участников специальной военной операции. На предприятиях и в организациях это направление имеет важное значение, отдельные проекты разрабатывались в рамках региональной обучающей программы для участников СВО «Школа героев».

«Во время обучения в «Школе героев» разработал проект, связанный с трудоустройством ветеранов СВО, вернувшихся с боевых действий, — рассказал выпускник второго потока «Школы героев» Андрей Растегаев. — Суть проекта — в цифровизации процесса трудоустройства, чтобы многие вопросы можно было решить через информационную платформу. И ветераны, находясь в госпитале на излечении, могут уже заняться трудоустройством, подавать заявления, представлять документы и устраиваться на предприятие».

Профессия кадрового работника имеет долгую историю, но требования и подходы к работе постоянно меняются.

«Профессия кадровика образовалась в 1914 году, когда появились массовые производства, с тех пор она сильно изменилась, — отметила основатель Агентства кадровых решений «HR Perfect», председатель Кадрового комитета Клуба директоров Самарской области Светлана Стрелкова. — Сегодня кадровик — это не просто сотрудник, занятый оформлением документов. Это профессионал, думающий вместе с бизнесом, минимизирующий риски работодателя и выполняющий стратегические функции. Основная задача – сохранить укомплектованность персонала».

Кадровые работники предприятий Самарской области успешно справляются с вызовами времени. Это доказал региональный конкурс «Лучший работодатель Самарской области». Он был впервые организован в прошлом году министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и нацелен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей. В конкурсе приняли участие более 150 организаций и предприятий разных форм собственности в семи номинациях, поделившись наработанными практиками.

 

