В регионе торжественно прошел День кадрового работника

Сегоднря в Самаре состоялорсь торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня кадрового работника.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов зачитал Приветственный адрес Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и отметил значимость работы кадровых служб для развития региона.

«Для Самарской области как индустриально развитого региона в различных сферах экономики, в том числе высокотехнологичных, конечно, важно комплектование предприятий кадрами. Это наша общая задача: и правительства, и кадровых подразделений предприятий и организаций, поэтому мы готовы корректировать меры поддержки, совершенствовать программы обучения, для того, чтобы таланты оставались на Самарской земле», — подчеркнул Вячеслав Романов.

Он вручил награды: Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Самарской области. Почетными грамотами были награждены: Игорь Загороднов, начальник отдела кадров и трудовых отношений администрации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара», Михаил Исаев, начальник управления организации труда и заработной платы службы вице-президента по персоналу и социальной политике акционерного общества «АВТОВАЗ», Сергей Лукъянчев, начальник бюро нормирования труда акционерного общества «Авиаагрегат». Благодарностями отмечены Виктория Варфоломеева, директор по кадрам общества с ограниченной ответственностью «Самарский Стройфарфор», Ирина Денисова, директор по персоналу публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов», Антон Устинов, ведущий специалист по кадрам акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс».

«Сегодня здесь собрались сотрудники кадровых служб ведущих предприятий Самарской области, которые участвуют в национальных проектах, в программах и мероприятиях, проводимых региональным минтрудом и Кадровыми центрами «Работа России», активно внедряют новые подходы в своей деятельности, — подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — В условиях, когда предприятия конкурируют за квалифицированных сотрудников, работа кадровой службы очень важна, ведь именно вы первыми встречаетесь с соискателями, формируете у них представление о предприятии».

Особое внимание уделили работе по трудоустройству участников специальной военной операции. На предприятиях и в организациях это направление имеет важное значение, отдельные проекты разрабатывались в рамках региональной обучающей программы для участников СВО «Школа героев».

«Во время обучения в «Школе героев» разработал проект, связанный с трудоустройством ветеранов СВО, вернувшихся с боевых действий, — рассказал выпускник второго потока «Школы героев» Андрей Растегаев. — Суть проекта — в цифровизации процесса трудоустройства, чтобы многие вопросы можно было решить через информационную платформу. И ветераны, находясь в госпитале на излечении, могут уже заняться трудоустройством, подавать заявления, представлять документы и устраиваться на предприятие».

Профессия кадрового работника имеет долгую историю, но требования и подходы к работе постоянно меняются.

«Профессия кадровика образовалась в 1914 году, когда появились массовые производства, с тех пор она сильно изменилась, — отметила основатель Агентства кадровых решений «HR Perfect», председатель Кадрового комитета Клуба директоров Самарской области Светлана Стрелкова. — Сегодня кадровик — это не просто сотрудник, занятый оформлением документов. Это профессионал, думающий вместе с бизнесом, минимизирующий риски работодателя и выполняющий стратегические функции. Основная задача – сохранить укомплектованность персонала».

Кадровые работники предприятий Самарской области успешно справляются с вызовами времени. Это доказал региональный конкурс «Лучший работодатель Самарской области». Он был впервые организован в прошлом году министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и нацелен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей. В конкурсе приняли участие более 150 организаций и предприятий разных форм собственности в семи номинациях, поделившись наработанными практиками.

