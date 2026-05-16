В Самаре завершился Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых

В Ледовом дворце спорта Самары состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых. В рамках мероприятия также прошло награждение победителей Всероссийского конкурса «Делай добро».

«Всероссийский добровольческий слет Движения Первых показал, насколько у нас сильные, неравнодушные и по-настоящему деятельные ребята. За эти дни участники смогли освоить образовательную программу, они пробовали себя в реальных добровольческих практиках, учились работать в команде, искать решения, слышать друг друга и брать ответственность за общее дело. В треке «Делай добро» финалисты конкурса проходили серьезные испытания: проверяли знания об основах добровольчества, участвовали в дебатах, презентовали свои команды и инициативы. Сегодня мы наградили тех, кто смог ярче всего проявить себя. Но главный итог слета — не только победы и дипломы. Главное, что ребята уезжают домой с новым опытом, друзьями и пониманием, что добро — это конкретные действия», — отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

В течение шести дней участники слёта проходили насыщенную просветительскую программу, встречались со спикерами, принимали участие в мастер-классах, работали вместе с наставниками из разных регионов страны и находили новых друзей. Во время слёта прошла премьера фестиваля патриотической постановки «Классика Победы. Время героев» в Самаре. Итоги слёта подвели почетные гости церемонии: председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артём Метелеви заместитель Председателя Правления Движения Первых Валерий Моргуновский.

«Наследием Всероссийского слета «Благо Твори» в Самаре останется мурал на здании средней школы в поселке Рощинский, который мы открыли вместе с ребятами. Муралы — это вид современного искусства, который имеет огромное воспитательное значение. Каждый школьник, который будет посещать эту школу, может остановиться и задуматься о том, что такое героизм, что такое патриотизм, как воспитать мужество. И этот эффективный формат просвещения может находить себя абсолютно в каждом населённом пункте», — подчеркнул председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артём Метелев.

Участники слёта работали по пяти тематическим трекам: «Делай добро», «Обучение служением. Первые», «Сотрудничество», «Наставники Первых» и «Территория Заботы». Особое внимание было уделено развитию добровольческих инициатив, обмену опытом между регионами и поддержке социально значимых проектов.

Ключевым событием церемонии стало награждение победителей Всероссийского конкурса «Делай добро». Участники конкурса представили свои добровольческие практики и инициативы в рамках конкурсной программы одноименного трека слёта.

В номинации «Индивидуальные участники» в категории 14–17 лет первое место занял Станислав Вьюшин из Республики Адыгея, второе место присуждено Елизавете Выхристюк из Белгородской области, а третье — Глории Мякшевой из Волгоградской области. В категории 18–25 лет победителем стал Кирилл Гончаров из Санкт-Петербурга, второе место заняла Анастасия Оксененко из Курской области, третье — Софья Тигранова из Краснодарского края.

«Для нас большая радость принимать Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых на самарской земле. Когда выходишь награждать ребят и видишь их глаза — счастливые, горящие, немного взволнованные, — понимаешь, что за этой победой стоит огромная работа. Мне очень хочется, чтобы для ребят эта награда стала не точкой, а началом нового этапа. Чтобы они уехали домой с ощущением, что все получилось. Пусть эта победа даст им силы, уверенность и желание дальше делать добрые дела», — рассказал министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

В номинации «Волонтёрские отряды» среди общеобразовательных организаций первое место занял волонтёрский отряд «4:8» из Брянской области, второе место — отряд «Сила добрых сердец» из Московской области, третье — отряд «Инициатива» из Вологодской области. В категории профессиональных образовательных организаций победителем стал волонтёрский отряд «Твори добро ПГТК» из Челябинской области, второе место занял студенческий волонтёрский отряд «ККТС-Контакт» из Курской области, третье — отряд «Первые Дворца» из Кировской области. Среди образовательных организаций высшего образования первое место занял волонтёрский отряд «Самаритяне» из Краснодарского края.

«Мы приехали командой из пяти человек и, если честно, думали, что задания будут больше творческими. А оказалось — всё намного серьезнее и сложнее. Но мы справились: быстро включались, делили задачи, что-то придумывали, вырезали, клеили, рисовали, готовили выступления. Я выступала за команду на всех этапах, ребята очень поддерживали, и это правда помогало. Когда объявили наш отряд, мы просто закричали! Я схватила флаг, и мы побежали на сцену — даже немного запинались от эмоций. В тот момент было такое чувство: “Всё получилось, мы смогли!”. Этот конкурс научил меня больше доверять команде. Здесь очень важно понимать, что каждый старается как может, и все работают ради одного результата. Для меня «Делай добро» — это про поддержку, дружбу и людей, которые рядом», — сказала участница отряда «Первые Дворца» из Кировской области Олеся Шемякина.

Перед торжественной церемонией закрытия Всероссийского добровольческого слёта в Самарской области открыли мурал, посвящённый защитникам Родины разных эпох. Его создание стало частью патриотической программы слёта. Участники треков «Территория заботы» и «Делай добро» вместе с Валерием Моргуновским и Артёмом Метелевым внесли вклад в сохранение исторической памяти через современное искусство. На мурале изображены русский богатырь, гусар, солдат Великой Отечественной войны и воин наших дней. Работа стала символом связи поколений и напоминанием о преемственности подвига защитников страны.

Соорганизатором Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых выступила Ассоциация волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф», партнёром слёта стало Министерство молодёжной политики Самарской области.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за её пределами.

Участниками Движения Первых являются более 14 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают более 54 тысяч первичных отделений. Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодёжи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, социальной защиты и на предприятиях. Среди участников – 12 миллионов обучающихся, а более 2 миллионов человек выполняют роль наставников.

Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодёжью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодёжи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Проекты Движения Первых реализуются по национальному проекту «Молодёжь и дети» федеральных проектов «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия — страна возможностей». Среди них — Всероссийский проект «Большая перемена», Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «МедиаПритяжение», Всероссийская программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Вызов Первых», Всероссийский проект «Походы Первых. Больше, чем путешествие», Всероссийский проект «Благо твори», Всероссийский проект «Звучи», Всероссийский проект «Первые в науке», Всероссийский проект «Безопасность в Движении», Всероссийский проект «Литературный марафон», Всероссийский проект «Первый студенческий», Всероссийский проект «Первые в профессии», Всероссийский проект-фестиваль «Российская школьная весна», Всероссийский проект «КВН.Первые», Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего», а также конкурс лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения Первых».

