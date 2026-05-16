В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадала первоклассница

В Центральном районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала первоклассница. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 15.05.2026 в 17:35 возле д. 51 по ул. Ленинградской 52-летний мужчина, управляя а/м Toyota RAV4, двигался по жилой зоне со стороны ул. Жилина в направлении бульвара Ленина. В пути следования водитель допустил наезд на 7-летнюю девочку, которая шла справа налево по ходу движения транспортного средства. С места ДТП пешеход доставлена в больницу, где ей рекомендовано амбулаторное лечение.