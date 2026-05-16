Самара присоединится ко всероссийскому полумарафону ЗаБег.РФ

23 мая в Самаре состоится десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ».

Полумарафон пройдет в 10-й раз и стартует одновременно во всех регионах РФ от Камчатки до Калининграда. Всего на старт выйдет более 200 000 бегунов по всей России.

Стать участником может любой желающий от 6 лет. Регистрация на сайте: забег.рф.

В Самаре старт и финиш всех дистанций состоится на аллее «Последняя миля» и прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

Программа мероприятия:

7:30 - открытие фан-зоны

8:50 - официальное открытие

9:00 - 1 км

10:00 - 10 км и 21.1 км

11:00 - «ПСБ 5 км»

Организатор - «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.